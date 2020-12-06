Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 декабря 2020 года

Наступивший зимний период вирусологи назвали наиболее благоприятным для распространения коронавируса временем. Дело в том, что из-за погодных условий и температуры воздуха у граждан нет возможности регулярно проветривать помещения.
Эксперты выразили надежду, что работодатели ответственно отнеслись к распоряжению перевести сотрудников на домашний режим работы. Как показала практика, не все юридические лица заботятся о здоровье россиян. Недавно несколько крупных концертных площадок Москвы и Санкт-Петербурга попали под санкции из-за нарушения антиковидных мер.
Бедственное положение экономики не дает право медийным лицам ставить в приоритет личную выгоду, считают вирусологи. В нынешних условиях для артистов есть множество альтернатив для заработка.
Что касается эпидемиологической ситуации в российской столице, то она остается достаточно тревожной. Москвичи и гости столицы задавались вопросом, будут ли закрывать город на карантин повторно.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что подобных планов на данный момент нет. Кроме того, медицинских ресурсов сейчас достаточно, чтобы оказать помощь людям, у которых ковид протекает в тяжелой форме.
При этом для того, чтобы были сняты уже существующие ограничения, необходима индивидуальная сознательность каждого граждана. Вирусологи напомнили, что нужно по-прежнему воздерживаться от посещения мест большого скопления людей, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.
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