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И снова антирекорд: в России обнаружили свыше 28 тысяч зараженных коронавирусом за сутки

И снова антирекорд: в России обнаружили свыше 28 тысяч зараженных коронавирусом за сутки

Фото: Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС
Оперативный штаб поделился новыми данными по коронавирусу в России. Вновь был зафиксирован антирекорд по количеству зараженных за сутки.
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За последние 24 часа в России выявили 28 145 случаев заражения коронавирусом. Заболевших обнаружили во всех регионах страны. Зафиксировано 554 летальных исхода. Выздоровели от ковида 29 502 человека.

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Антирекорд от 27 ноября (+7 918 зараженных за сутки) едва не был побит в Москве. Во второй день календарной зимы в столице коронавирус обнаружили у 7 750 жителей. В Санкт-Петербурге ситуация иная: еще 3 682 человека с ковидом. Московская область сообщила о 1 193 случаях заражения.

Также много заболевших выявлено в Нижегородской (+481), Архангельской (+339), Свердловской (+382), Вологодской (+359), Воронежской (+353) областях и Карелии (+472).

За все время было зафиксировано 2 375 546 случаев заражения коронавирусом, из них 625 189 – в Москве. Выздоровели от ковида 1 859 851 человек, скончались – 41 607.

Обстановка в других странах не лучше. Например, во Франции тоже выявили свыше двух миллионов случаев заражения. Она занимает пятое место по этому показателю, уступая России. А США по-прежнему остаются страной с самым большим количеством заболевших ковидом за все время – 13 721 304.

Автор: 3 декабря 2020, 11:45 Источник: Telegram-канал "Оперштаб Москвы"
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