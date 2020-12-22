Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 декабря 2020 года

Опертивный штаб не исключает, что в России могут ввести некоторые ограничения из-за нового штамма коронавируса. Пока власти страны приняли единственное решение: с 22 декабря авиасообщения с Великобританией приостановлены. Роспотребнадзор продолжает следить за эпидобстановкой во всем мире.
Тем временем Исследовательский центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций начали испытания вакцины от коронавируса, которую разработала англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. Этот препарат комбинирован с российским "Спутником V".
В США, где за все время было зарегистрировано почти 18 миллионов случаев заражения коронавирусом, началась вакцинация от коронавируса препаратом от компании Moderna. Эффективность данной вакцины при первичном анализе составила 94,1%, а при тяжелом течении болезни – 100%.
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