Рейсы отменяют, люди бегут: в Европе началась паника из-за нового штамма коронавируса

Коварство многих вирусов заключается в их способности мутировать. После этого с ними становится гораздо труднее бороться.

Именно это и произошло в Великобритании. Министр здравоохранения Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок накануне заявил о появлении в стране нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который на 70% заразнее предыдущего варианта. В связи с этим власти сразу же начали ужесточать карантинные меры, а в Европе началась настоящая паника.

По словам Хэнкока, несмотря на то, что ковид стал заразнее, нет никаких оснований полагать, что его новая версия провоцирует более тяжелое течение болезни и с ней будет труднее бороться. Однако во многих регионах Туманного Альбиона, где произошли заражения новым штаммом, уровень заболеваемости подскочил на 14%, а число госпитализированных с COVID-19 увеличилось на 13%

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в нескольких районах Лондона и многих графствах четвёртого, самого высокого уровня карантина. Он подразумевает закрытие практически всех заведений, которые не торгуют товарами первой необходимости.

Люди стали в панике покидать британскую столицу, а страны Евросоюза начали закрывать границы с Великобританией. Так, транспортное и пассажирское сообщение с Соединённым Королевством уже отменили Германия, Нидерланды, Франция, Бельгия, Дания и Италия. Однако, по предварительным данным, в некоторых из этих стран тоже нашли новый заразный штамм.