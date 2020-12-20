Мурашко анонсировал начало массовой вакцинации россиян старше 60 лет

На успех прививки рассчитывают и в России. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в воскресенье выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России среди граждан старше 60 лет начнётся уже на следующей неделе. Глава Минздрава добавил, что в настоящее время препарат проходит клинические испытания на россиянах данной возрастной категории. Исследования уже подходят к концу.
Мурашко обратил внимание, что Минздрав рекомендует включить в программу вакцинации людей, страдающих от сахарного диабета. При этом министр советует прививать таких пациентов во всех регионах страны.
Оценивая ситуация с коронавирусом в России сегодня, Михаил Мурашко признал, что уровень заболеваемости инфекцией COVID-19 в стране остаётся высоким. Однако глава Минздрава подчеркнул, что в последние недели существенного роста числа заражений не наблюдается.
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