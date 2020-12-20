Мурашко анонсировал начало массовой вакцинации россиян старше 60 лет

Многие врачи и учёные сходятся во мнении о том, что коронавирус SARS-CoV-2 будет побежден лишь тогда, когда человечество приобретёт к нему популяционный иммунитет. Но болеть ковидом для этого не обязательно – антитела можно получить и с помощью вакцин, на которые научный мир делает большую ставку.

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