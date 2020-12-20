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Коронавирус
Снова вверх: в России выявили почти 29 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Снова вверх: в России выявили почти 29 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Прирост зараженных коронавирусом в России снижался несколько дней подряд. Но в преддверии новогодних праздников инфекция снова решила "дать жару".
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В российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за минувшие сутки в стране были выявлены 28 948 новых случаев заражения инфекцией. Общее число заболевших составило 2 848 377 человек.

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Сюжеты Коронавирус в России

Представители штаба отметили, что COVID-19 подхватили в 85 регионах страны. При этом у 18,4% инфицированных болезнь протекает в бессимптомной форме. Специалисты добавили, что за минувшую субботу из больниц выписали 20 915 переболевших коронавирусом жителей. Таким образом, число выздоровевших достигло 2 275 657 человек. Однако 511 жителей страны не смогли справиться с заболеванием и скончались.

Лидерство по количеству заражений коронавирусом в России сегодня удерживает Москва, где за сутки выявили 7263 новых случая заражения. За это же время в столице выздоровели 4 790 человек, а 77 жителей скончались. На втором месте находится Санкт-Петербург с 3759 заболевших, 2326 выписавшихся и 73 умерших. Третью строчку антирейтинга занимает Московская область: там за субботу заразились 1539 человек, 1098 справились с инфекцией, но 13 человек всё же скончались.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса в России может закончиться уже весной 2021 года. Она подчеркнула, что это может произойти и раньше, если все россияне "постараются" и будут ответственно относиться к проблеме.

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Автор: 20 декабря 2020, 11:41 Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник

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