Можно ли в магазин без маски – ответил Верховный суд

Каждый россиянин знает, что при посещении магазина необходимо надевать маску и перчатки. Но далеко не все следуют этим правилам, из-за чего возникают конфликты. Верховный суд разрешил один такой спор. Благодаря этому все встало на свои места.

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