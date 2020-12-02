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Можно ли в магазин без маски – ответил Верховный суд

Можно ли в магазин без маски – ответил Верховный суд

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Каждый россиянин знает, что при посещении магазина необходимо надевать маску и перчатки. Но далеко не все следуют этим правилам, из-за чего возникают конфликты. Верховный суд разрешил один такой спор. Благодаря этому все встало на свои места.
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Смоленский центр права и социологии подал иск в Верховный суд с требованием признать незаконной рекомендацию Министерства промышленности и торговли отказывать в обслуживании покупателям, которые явились в магазин без маски и перчаток. Инстанция отклонила претензию.

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В решении суда отмечается, что в случае, если человек, пришедший в магазин, не желает надевать средства защиты, представитель организации может отказать в обслуживании. Также работник торговой точки в праве вызвать полицейских.

Но и у магазина есть обязательства. Например, представители организации должны не только сами надевать средства защиты, но и информировать посетителя о необходимости использования масок и перчаток.

Как сообщает RT, в Москве каждый день фиксируют порядка трех тысяч нарушений масочного режима. По данным пресс-службы МВД России, в стране с начала пандемии оштрафовали более одного миллиона жителей за нарушения ограничений по коронавирусу.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 25 345 новых случаев заражения. Скончались от ковида 589 пациентов, выздоровели – 26 882.

Автор: 2 декабря 2020, 13:12 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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