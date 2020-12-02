Можно ли в магазин без маски – ответил Верховный суд

Смоленский центр права и социологии подал иск в Верховный суд с требованием признать незаконной рекомендацию Министерства промышленности и торговли отказывать в обслуживании покупателям, которые явились в магазин без маски и перчаток. Инстанция отклонила претензию.
В решении суда отмечается, что в случае, если человек, пришедший в магазин, не желает надевать средства защиты, представитель организации может отказать в обслуживании. Также работник торговой точки в праве вызвать полицейских.
Но и у магазина есть обязательства. Например, представители организации должны не только сами надевать средства защиты, но и информировать посетителя о необходимости использования масок и перчаток.
Как сообщает RT, в Москве каждый день фиксируют порядка трех тысяч нарушений масочного режима. По данным пресс-службы МВД России, в стране с начала пандемии оштрафовали более одного миллиона жителей за нарушения ограничений по коронавирусу.
За прошедшие сутки в России зафиксировали 25 345 новых случаев заражения. Скончались от ковида 589 пациентов, выздоровели – 26 882.
Популярные темы форума
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Диего ушел в вечность
Достали уже!
Д Н Ишки прикольный форум!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Вопрос к мужчинам
Парень бьёт
Начальник похотливое животное
Волосы у мужчин
Рашка-Парашка