Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 декабря 2020 года

В России введен всеобщий масочный режим. Как показывает статистика, все больше людей с пониманием и ответственностью относятся к введенным мерам безопасности. Пока пандемия коронавируса в нашей стране в целом не сдает позиций, но улучшение уже видно.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 рассказала о ситуации с коронавирусом в России. Она отметила, что в регионах наблюдается замедление темпов роста, но среднесуточный показатель заболеваемости в разных субъектах России очень различен.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 612 248
- Умерли – 8 978
- Выздоровели – 458 409
Коронавирус в России
- Заболели – 2 322 056
- Умерли – 40 469
- Выздоровели – 1 803 467
Коронавирус в мире
- Заболели – 63 858 278
- Умерли – 1 480 038
- Выздоровели – 44 120 554
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