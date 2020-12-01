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Названы примерные сроки окончания масочного режима в России

Названы примерные сроки окончания масочного режима в России

Фото:Михаил Метцель/ТАСС
Темпы распространения коронавируса в России постепенно замедляются. Эксперт спрогнозировал сроки окончания масочного режима.
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В конце октября этого года Роспотребнадзор объявил всеобщий масочный режим в стране. Носить средства защиты необходимо в общественном транспорте, магазине, аптеке, кинотеатре и других местах массового скопления людей. Всех нарушителей режима ждет крупный штраф.

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О том, сколько еще гражданам придется ходить в масках, рассказал директор клинического центра Сеченовского университита Александр Лукашев. По его мнению, большинство россиян перестанут носить средства защиты через два года. При этом коронавирус никуда не исчезнет.

Специалист отметил, что к тому времени некоторые ограничения останутся. COVID-19 со временем перестанет быть решающим фактором, люди не будут каждый день смотреть статистику заболеваемости. "Мы все будем хотя бы по одному разу вакцинированы", – заявил Лукашев в эфире телеканала "Россия 24".

По состоянию на 1 декабря общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет 2,32 миллиона. Большинство случаев заболевания выявили в Москве. За весь период пандемии выздоровели 1,80 миллиона граждан, скончались 40,4 тысячи пациентов.

Автор: 1 декабря 2020, 15:44 Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
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