Власти заговорили о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

По словам близких к оперативному штабу источников издания Meduza, власти Москвы обсуждают отмену концертов и закрытие клубов. Ограничения, касающиеся ночных заведений, будут введены якобы в течение двух недель. Однако многие против этого, ведь тогда следует закрыть и театры.
Вместе с тем мэрия оценивает эффективность действующих в столице ограничений. И пока результаты неутешительны: практически каждый день в Москве выявляется свыше шести тысяч случаев заражения коронавирусом, а во всей стране – более 20 тысяч.
Также стоит пояснить, что в настоящий момент концерты не запрещены. В Москве лишь действуют ограничения на количество зрителей и соблюдаются прочие рекомендации специалистов.
Напомним, сейчас в столице действует целый ряд ограничений, однако жесткими их назвать сложно. Так, старшеклассники обучаются дистанционно до 22 ноября, а учреждения дополнительного образования закрыты до конца месяца.
Пенсионерам и гражданам с хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендуют оставаться дома. Работодатели были должны перевести 30% сотрудников на удаленку. Так им следует выполнять свои обязанности до 29 ноября.
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