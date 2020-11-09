Новый рекорд: коронавирус в России сразил более 21 тысячи человек

Коронавирус в России продолжает ставить суточные рекорды. За день количество заразившихся выросло на 21 798.

Продолжение: В Роспотребнадзоре рассказали о правилах антикоронавирусной уборки

Новые случаи выявили в 84 регионах страны. В оперативном штабе отметили, что у 26,8% из них болезнь протекает без симптомов. Вылечились и покинули больницы 10 722 россиянина, скончалось 256 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Москве – 6 897. За ней следует Санкт-Петербург, где диагноз поставили 1 403 жителям. Тройку замыкает Московская область с 660 инфицированными.

Также в первую десятку регионов по числу заразившихся попали Нижегородская, Архангельская, Ростовская, Воронежская, Свердловская области и Красноярский край, Республика Карелия.

За все время пандемии в России опасную инфекцию подхватили 1,796 миллиона граждан. Победили недуг 1,335 миллиона миллиона человек. Жертвами коронавируса нового типа стали 30 тысяч пациентов.

С 28 октября в стране начал действовать всеобщий масочный режим. Согласно предписанию Роспотребнадзора, носить средства защиты необходимо в местах массового скопления людей.

Также в ведомстве порекомендовали гражданам проводить ежедневную уборку дома. В первую очередь это касается тех людей, которые регулярно выходят на улицу и катаются на общественном транспорте.

После возвращения домой специалисты рекомендуют продезинфицировать ключи и дверные ручки. Также в коридоре можно поставить флакон с антисептиком, чтобы можно было сразу обработать руки после улицы, сообщает РИА Новости.