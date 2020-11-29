Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 ноября 2020 года

Между тем бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН дал понять, что выступает против всеобщей вакцинации от коронавируса. Он считает, что прививать необходимо только тех людей, которые находятся в группе риска, а также пациентов, имеющих серьезные хронические заболевания.
Врач-инфекционист Мария Мясникова, в свою очередь, дала советы гражданам, которые лечатся от ковида на дому. Так, специалист, беседуя с АГН "Москва", порекомендовала зараженным коронавирусом людям пить много воды и употреблять фрукты с обилием витамина C. Также, по мнению эксперта, нужно больше лежать на животе, поскольку в таком положении кровь быстрее насыщается кислородом.
Чтобы уменьшить вероятность заражения, необходимо соблюдать меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты. Но далеко не все граждане это понимают, судя по данным, опубликованным пресс-службой МВД РФ. Оказывается, за нарушение ограничительных мер оштрафовали более 1,1 миллиона жителей России.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 592 415
- Умерли – 8 756
- Выздоровели – 441 535
Коронавирус в России
- Заболели – 2 242 633
- Умерли – 39 068
- Выздоровели – 1 739 470
Коронавирус в мире
- Заболели – 61 645 535
- Умерли – 1 442 664
- Выздоровели – 39 446 275
Популярные темы форума
Заниматься любовью при ребенке
Диего ушел в вечность
Как перестать ненавидеть женщин?
Не туда
Хочу ребёнка
Как понравится грузину?
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?
Воспитание детей
Достали уже!
Почему Путин не носит маску?