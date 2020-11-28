Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 ноября 2020 года

В Министерстве здравоохранения сделали уверенное заявление о массовой вакцинации населения от коронавируса. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, прививать граждан уже начали. Процесс станет масштабным в январе-феврале 2021 года. Министр напомнил о принципе добровольности при введении препарата в организм пациента, пишет РИА Новости.
Тем временем власти Подмосковья продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания до 13 декабря. Такая информация появилась на сайте правительства области. До того же времени продлен дистанционный режим для студентов.
С момента обнаружения нового типа коронавируса скоро пройдет год. Некоторые ученые до сих пор пытаются выяснить, кто виноват в пандемии. Например, немецкий вирусолог Александр Кекуле в эфире телеканала ZDF обвинил в этом Италию и европейские власти. Мол, там не восприняли мутирующий вирус всерьез и разнесли его по всему миру, вместо того, чтобы принять срочные меры.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 585 095
- Умерли – 8 680
- Выздоровели – 434 902
Коронавирус в России
- Заболели – 2 2155 533
- Умерли – 38 588
- Выздоровели – 1 712 174
Коронавирус в мире
- Заболели – 60 973 650
- Умерли – 1 432 047
- Выздоровели – 39 069 813
Популярные темы форума
У мужа не стоит
Собака
Заниматься любовью при ребенке
Противный привкус
Не туда
Наказали дочь ремнём.
Хочу ребёнка
Диего ушел в вечность
Как понравится грузину?
Как перестать ненавидеть женщин?