Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 ноября 2020 года

Среди малоприятных новостей о ковиде недавнее заявление Сергея Собянина внушает оптимизм. Мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что около половины жителей столицы "более-менее защищены от коронавируса". Речь идет о клеточном иммунитете и антителах. При этом градоначальник отметил: исключать возможность повторного заражения нельзя.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заговорил о вакцинации. По его словам, этот процесс будет поэтапным. Он не смог сказать, в какой день приступят к массовой вакцинации. Мол, ожидается, что прививать население начнут до Нового года.
И если в России пока вводить локдаун не собираются, на Украине считают эту меру необходимой. Так, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране нужен жесткий карантин на три-четыре недели. По его мнению, ограничения должны появиться как можно скорее, поскольку ситуация с распространением коронавируса в стране негативная.
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