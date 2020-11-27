Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 ноября 2020 года

В начале ноября впервые начали выявлять не меньше 20 тысяч случаев заражения коронавирусом каждый день. Выйти на плато пока не удается, замечают эксперты, а значит, говорить о стабилизации ситуации с ковидом в России еще рано.

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