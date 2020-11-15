Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 ноября 2020 года

Медики во всем мире бьются над созданием вакцин от COVID-19. И довольно успешно. Это вселяет надежду на досрочное завершение карантина, вынужденных ограничений социальных контактов и других мер безопасности. Однако пока статистика по заболеваемости коронавирусом в России и мире остается тревожной.
Из-за пандемии экономика во время попыток спасти население от болезни чувствует себя не самым лучшим образом. Кризис ударил по кошелькам населения. Многие сейчас трудятся удаленно, но есть и те, кто вовсе остался без работы.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 503 943
- Умерли – 7 712
- Выздоровели – 363 347
Коронавирус в России
- Заболели – 1 903 253
- Умерли – 32 839
- Выздоровели – 1 425 529
Коронавирус в мире
- Заболели – 53 865 249
- Умерли – 1 312 105
- Выздоровели – 37 508 193
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