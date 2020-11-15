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Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 ноября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 ноября 2020 года

Фото: Alexander Rekun/globallookpress.com
Последние новости о пандемии коронавируса в России и мире не обнадеживают. С каждым днем число подхвативших коварную инфекцию становится все больше.
прочитано 286 раз

Медики во всем мире бьются над созданием вакцин от COVID-19. И довольно успешно. Это вселяет надежду на досрочное завершение карантина, вынужденных ограничений социальных контактов и других мер безопасности. Однако пока статистика по заболеваемости коронавирусом в России и мире остается тревожной.

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Коронавирус в Москве

  • Заболели – 503 943
  • Умерли – 7 712
  • Выздоровели – 363 347

Коронавирус в России

  • Заболели – 1 903 253
  • Умерли – 32 839
  • Выздоровели – 1 425 529

Коронавирус в мире

  • Заболели – 53 865 249
  • Умерли – 1 312 105
  • Выздоровели – 37 508 193

Автор: 15 ноября 2020, 08:12 Источник: Coronavirus-monitor.ru ✓ Надежный источник
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