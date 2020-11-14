Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 ноября 2020 года

Надежду на досрочное завершение карантина, вынужденных ограничений социальных контактов и других мер предосторожности дарит существование вакцин. Тем более, что их во всем мире с каждым месяцем становится все больше.
Кроме того, как показывает статистика новых случаев заражения COVID-19, даже жесткий локдаун не уберегает от опасности подхватить коронавриус. При этом экономика во время попыток спасти население от болезни чувствует себя не самым лучшим образом. Каждая страна делает из этого свой собственны вывод.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 497 516
- Умерли – 7 643
- Выздоровели – 358 924
Коронавирус в России
- Заболели – 1 880 551
- Умерли – 32 448
- Выздоровели – 1 406 903
Коронавирус в мире
- Заболели – 53 420 044
- Умерли – 1 304 699
- Выздоровели –37 286 414
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