Собянин сделал заявление о закрытии Москвы: Самый последний шаг

Ежедневный прирост зараженных COVID-19 в столице увеличивается пугающими темпами. Власти города обеспокоены положением дел и уже подготовили новые ограничительные меры.

Как только эпидемиологическая обстановка начала ухудшаться, мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от руководства крупных столичных компаний перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Пожилым россиянам, находящимся в зоне самого высокого риска, рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.

Такую же рекомендацию власти дали и людям с хроническими заболеваниями. Московским школьникам продлили осенние каникулы до двух недель, но при этом временно отменили для них льготный проезд в общественном транспорте. Кроме того, чтобы победить коронавирус в Москве, в правительстве прорабатывают возможность закрытия баров, а также ночных и караоке-клубов.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, федеральные власти также допускают возможность введения новых ограничительных мер. Однако о каких-либо конкретных шагах речи пока не идет.

Многие россияне опасаются повторного введения режима самоизоляции и пропускного режима в крупных населенных пунктах. Сергей Собянин заверил, что коронавирус в Москве сегодня не настолько опасен. По словам градоначальника, в настоящее время госпитализаций из-за COVID-19 на 40% меньше, чем весной. Тем не менее, мэр не исключает возможность закрытия города.

"Мы не хотим закрывать Москву в связи с коронавирусом, это самый последний шаг", – сказал Собянин в интервью одному из телеканалов.

Ранее градоначальник обратился к москвичам, заявив, что столичные власти не искажают данные по коронавирусу. Он также попросил жителей "потерпеть" ограничительные меры до начала массовой вакцинации.