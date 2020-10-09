Собянин сделал заявление о закрытии Москвы: Самый последний шаг

Как только эпидемиологическая обстановка начала ухудшаться, мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от руководства крупных столичных компаний перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Пожилым россиянам, находящимся в зоне самого высокого риска, рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.
Такую же рекомендацию власти дали и людям с хроническими заболеваниями. Московским школьникам продлили осенние каникулы до двух недель, но при этом временно отменили для них льготный проезд в общественном транспорте. Кроме того, чтобы победить коронавирус в Москве, в правительстве прорабатывают возможность закрытия баров, а также ночных и караоке-клубов.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, федеральные власти также допускают возможность введения новых ограничительных мер. Однако о каких-либо конкретных шагах речи пока не идет.
Многие россияне опасаются повторного введения режима самоизоляции и пропускного режима в крупных населенных пунктах. Сергей Собянин заверил, что коронавирус в Москве сегодня не настолько опасен. По словам градоначальника, в настоящее время госпитализаций из-за COVID-19 на 40% меньше, чем весной. Тем не менее, мэр не исключает возможность закрытия города.
"Мы не хотим закрывать Москву в связи с коронавирусом, это самый последний шаг", – сказал Собянин в интервью одному из телеканалов.
Ранее градоначальник обратился к москвичам, заявив, что столичные власти не искажают данные по коронавирусу. Он также попросил жителей "потерпеть" ограничительные меры до начала массовой вакцинации.
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