В Минздраве заявили о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

В пресс-службе ведомства рассказали, что большинство несовершеннолетних переносят болезнь легко, каких-либо симптомов у них не наблюдается. При этом в последние десять дней у детей участились жалобы на потерю обоняния, кашель и высокую температуру.
Родителей просят избегать массовых скоплений людей вместе с отпрысками. Также им нужно следить за тем, чтобы дети всегда носили медицинские маски в общественных местах и не "трогали все подряд". Также необходимо регулярно мыть руки и использовать санитайзеры.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о переводе 108 школ на дистанционное обучение. Глава ведомства отметил, что система образования в России в целом работает полноценно, процессу обучения ничего не угрожает, передает радио "Говорит Москва".
Напомним, с 5 октября все столичные школы отправили на двухнедельные каникулы. Дистанционных занятий в этот период проводиться не будет. На днях в Сети распространились слухи о переводе московских учащихся на удаленку. Позднее эту информацию опровергли.
По состоянию на 8 октября коронавирусом в России заболели 1,26 миллиона граждан. Суточный прирост инфицированных держится на уровне 11 тысяч. За весь период пандемии выздоровело более 1 миллиона человек, скончались 22 тысячи пациентов.
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