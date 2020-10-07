Появились слухи о возвращении пропускного режима в Москве

С 5 октября все московские школы ушли на 14-дневные каникулы. Родителей просят оставлять детей дома или отвозить их на дачу. Кататься на транспорте и посещать общественные места нежелательно.
Ограничения также коснулись пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями. Власти рекомендуют им выходить на улицу только в случае крайней необходимости и не забывать о средствах защиты.
Пока эти меры не помогли остановить распостранение болезни. 6 октября мэр города Сергей Собянин сообщил о временной блокировке социальных карт для школьников и пенсионеров.
7 октября в Сети появились слухи о возможном возвращении пропускной системы. По данным телеграм-канала Baza, сотрудники автобазы управления делами президента уже сдали данные для передвижения по городу.
Источники в ГИБДД пока не подтвердили эту информацию. По их словам, окончательное решение о введении пропусков в Москве может быть принято в ближайшие две недели.
За последние сутки в столице выявили 3 229 случаев заражения COVID-19. Днем ранее оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки отчитался о 4 082 инфицированных.
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