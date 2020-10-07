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Власти Москвы строго предупредили тех, кто не носит маски: Когда-то придет конец

Власти Москвы строго предупредили тех, кто не носит маски: Когда-то придет конец

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В российской столице ожидается новый пик заболеваемости COVID-19. Заммэра города Анастасия Ракова объяснила, с чем это связано.
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Пандемия коронавируса и не собиралась уходить. Легкомыслие людей привело к тому, что инфекция вновь доставляет массу неудобств гражданам.

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Врачи и эпидемиологи подчеркивают необходимость продолжать соблюдать меры предосторожности. Делать это достаточно просто – нужно носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Работодателям рекомендуется перевести работников на удаленный режим работы. Людей в возрасте призывают воздержать от выхода из дома.

Заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала Россия 24 заявила, что рост заболеваемости напрямую связан с тем, что граждане перестали носить маски. Дело в том, что люди во время летних отпусков расслабились и перестали уделять должное внимание рекомендациям специалистов.

И это при том, что статистика заболеваемости уже тогда была достаточно серьезная, подчеркнула Ракова. Заммэра отметила, что Москва уже достигла весеннего показателя. Приходится работать над тем, чтобы ресурсов хватило для всех заболевших.

Крайне важно понимать, что мест в больницах всегда ограниченной количество, даже несмотря на регулярное увеличение числа коек. Если сегодня люди отказываются носить маски, завтра кого-то из их родных может не стать, резюмировала Ракова.

Автор: 7 октября 2020, 09:04 Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
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