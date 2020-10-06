В Москве за сутки выявлено 4082 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Москве продолжает стремительно расти. По данным Оперативного штаба, за последние сутки в городе выявлено 4 082 инфицированных.



"За последние сутки в Москве число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составило 4 тыс. 82", – сказано в сообщении Оперштаба. За то же время вылечились и были выписаны более 1,1 тысячи пациентов.



В связи с высокой заболеваемостью мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о разворачивании дополнительных мощностей. Резервные госпитали для больных COVID-19 открываются в ледовом дворце "Крылатское" и конгрессно-выставочном центре "Сокольники".

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 5 октября 2020 года на удаленную работу должны перейти не менее 30% сотрудников московских предприятий, а также все, кто старше 65 лет и страдает хроническими заболеваниями.

Исключение сделано для сотрудников, чье пребывание на рабочем месте необходимо для функционирования предприятия. Перевод на "удаленку" не распространяется также на медицинские организацм, предприятия "Росатома", "Роскосмоса", оборонного комплекса и других стратегически важных отраслей.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки принято решение о двухнедельных каникулах для школьников с 5 по 18 октября. Чтобы не подвергать детей риску заражения, в этот период находящиеся в ведении правительства Москвы учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации приостановят свою работу.

Во время каникул дистанционных занятий не будет. Но учащиеся смогут по желанию повторить пройденный материал. В этом им поможет Московская электронная школа. Детские сады будут работать по обычному графику.

Москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями с 28 сентября необходимо соблюдать домашний режим и ограничить контакты. Им следует избегать многолюдных мест, работающим пенсионерам рекомендовано перейти на дистанционный режим или взять отпуск.

На транспорте по-прежнему необходимо пользоваться масками и перчатками и соблюдать социальную дистанцию. То же касается пребывания на рабочих местах. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, город имеет все возможности для успешной борьбы с COVID-19. В столичных поликлиниках есть необходимые лекарства и оборудования, масштаб тестирования доведен до 70 тысяч в день.

Кроме того, продолжаются пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. Для участия в исследовании нужно заполнить анкету и пройти отбор.