СМИ: В Москве задумались о серьезных ограничениях из-за пика заболеваемости COVID-19

За последние сутки в России было выявлено 10,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 3,3 тысячи – в Москве. Такие же данные наблюдались в мае 2020 года, когда в стране действовал карантин. Поэтому общественность вновь заговорила об ограничениях.

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