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СМИ: В Москве задумались о серьезных ограничениях из-за пика заболеваемости COVID-19

СМИ: В Москве задумались о серьезных ограничениях из-за пика заболеваемости COVID-19

Фото: Александр Авилов/АГН Москва
За последние сутки в России было выявлено 10,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 3,3 тысячи – в Москве. Такие же данные наблюдались в мае 2020 года, когда в стране действовал карантин. Поэтому общественность вновь заговорила об ограничениях.
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Изданию "Ведомости" стало известно, что в кабинетах мэрии Москвы обсуждают пропускной режим, действовавший в столице полвесны. По словам инсайдера, приближенного к городским властям, чиновники находятся в затруднительном положении, ведь им необходимо объяснить народу, насколько важны новые ограничения.

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Мэрия рассматривает разные варианты развития событий. Они понимают, что нужно предпринять такие меры, которые не добьют бизнес, едва оставшийся на плаву после жесткого карантина в апреле и мае. При этом другой источник издания сказал: режим самоизоляции введут в Москве в течение двух недель, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Представитель мэрии, в свою очередь, отметил, что говорить о возвращении к жестким мерам преждевременно. Сейчас важно другое: оценить изменения статистики по коронавирусу.

Напомним, в конце сентября жителям Москвы старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим. Кроме того, Сергей Собянин обязал руководителей компаний перевести 30% сотрудников "на удаленку" с 5 октября. Также мэр объявил о каникулах в школах до 18 октября.

Автор: 5 октября 2020, 09:36 Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
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