Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве: Больницы заполняются

Пандемия коронавируса в России никуда не ушла. Врачи и эпидемиологи напоминают гражданам о необходимости продолжать соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и по возможности работать удаленно.
Мэр Москвы Сергей Собянин поделился актуальной информацией о текущей эпидемиологической обстановке в Москве. Градоначальник сообщил, что обстановка по всем характерным признакам стабилизируется.
При этом, по словам Собянина, больницы заполняются. Количество заболевших в сутки постепенно приближается к отметке в тысячу человек, подчеркнул Сергей Семенович.
Ранее Собянин отметил, что второй волны коронавируса в Москве удалось избежать. Однако это не значит, что нужно расслабляться. Не исключено, что число зараженных в ближайшее время дойдет до трех тысяч граждан в сутки.
Сергей Семенович объяснил, что о второй волне COVID-19 говорить пока не приходится. Дело в том, что для этого нужно зафиксировать динамику заражений тех людей, которые уже переболели инфекцией. Сейчас Москва обладает достаточными ресурсами, чтобы лечить людей с диагнозом COVID-19. Нет необходимости массово переводить оказывающие плановую помощь больницы.
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