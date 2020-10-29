Новый вид коронавируса стремительно распространяется по Европе

В декабре 2019 года человечество узнало о новом типе коронавируса – SARS-CoV-2, из-за которого до сих пор продолжается пандемия. В июне ученые обнаружили, что нововыявленный вирус обзавелся видом – 20A.EU1, который является причиной большинства новый случаев COVID-19.
Вспышка была зафиксирована в Испании, после чего новый вид коронавируса обнаружили в Швейцарии, Ирландии и Великобритании. 20A.EU1 также заметили в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции. Гонконг и Новая Зеландия тоже сообщили о варианте SARS-CoV-2.
В настоящий момент команда ученых выясняет, имеется ли у 20A.EU1 мутация в спайковом белке, используемом коронавирусом для проникновения в человеческие клетки. Генетик из Базельского университета Эмма Ходкрофт отметила, что новый вид SARS-CoV-2 не похож ни на один из тех, с которым стакивались раньше.
Напомним, за 10 месяцев COVID-19 обнаружили у 44,4 миллиона человек. Скончались из-за осложнений, вызванных инфекцией, 1,1 миллиона пациентов. Выздоровели – 30 миллионов жителей Земли. 28 октября 2020 года был зафиксирован антирекорд по количеству выявленных случаев заражения в день – 530 581.
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