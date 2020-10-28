Поставщик медицинского кислорода для Коммунарки опроверг данные о дефиците сырья

Гендиректор "Любергаза" Олег Козырев отправил письмо первому замминистру промышленности Сергею Цыбу, в котором сообщил о проблемах с поставщиками кислорода жидкого технического (КЖТ). 26 октября сырье для производства закончилось. Причина – отказ в отгрузке по всей России.
Жизнь многих столичных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, могла бы оборваться, поэтому Минпромторг решил эту проблему за один день. Поставка КЖТ на завод "Любергаза" быстро возобновилась. Ситуацию спасли ключевые производители медицинского кислорода.
Так, первыми на помощь "Любергазу" пришел Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности из Сергиево-Посадского района. Также, по словам Козырева, в решении проблемы приняли участие дочерняя компания немецкой Linde "Линде Газ Рус" и находящийся под управлением французской компании Air Liquidе завод "Логика". Глава "Любергаза" отметил, что продолжается сотрудничество с компаниями Белоруссии.
ООО "Любергаз" находится на третьем месте по объемам поставок медицинского кислорода в столичные клиники, в том числе и Коммунарку – до одной тысячи в месяц.
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