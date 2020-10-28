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Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм

Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм

Сергей Собянин. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Итоги последних двух недель борьбы с коронавирусом в Москве внушают осторожный оптимизм, заявил мэр столицы Сергей Собянин. О ситуации с COVID-19 на конец октября градоначальник рассказал на своем персональном сайте.
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Благодаря принятым мерам удается прервать цепочки распространения инфекции, сохраняя работу экономики. Прирост новых заболевших за последнюю неделю составил 2%, уточнил Собянин.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В то же время объемы тестирования увеличились. На прошлой неделе столичные медики вышли на уровень 93,2 тысячи ПЦР-тестов в сутки. Число госпитализаций также стабилизировалось – около 1,2 тысячи в сутки, увеличившись за неделю лишь на 3%, отметил мэр Москвы.

Власти города открыли пять резервных госпиталей для больных COVID-19: В Сокольниках, Коммунарке, Крылатском, на ВДНХ и Каширском шоссе. Столичная система здравоохранения имеет запас прочности.

Сейчас свободны около пяти тысяч коек, что почти в два раза больше, чем в конце сентября, отметил Собянин. "Необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения ковида сегодня нет. Город сохраняет достаточные объемы экстренной и плановой медицинской помощи", – написал мэр.

По словам Собянина, видны признаки улучшения, но роста заболеваемости исключать нельзя. Многое зависит от формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах.

"Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности", – отметил градоначальник.

Вводить новых ограничений не требуется, но и смягчать их пока преждевременно, убежден мэр. В связи с этим власти столицы приняли ряд решений.

Режим дистанционного обучения для старшеклассников продлевается до 8 ноября. Собянин отметил, что заболеваемость среди школьников за последние пару недель уменьшилась в два раза. В конце следующей недели власти примут решение о целесообразности продления "дистанционки" – все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. При этом подведомственные городу учреждения допобразования будут закрыты до 29 ноября.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Результат дал и перевод 1,22 миллиона работников на удаленный режим. Количество пассажиров в общественном транспорте снизилось на 40%, что уменьшило вероятность распространения инфекции. Требование об "удаленке" сохранится до 29 ноября, городские власти продолжат контролировать соблюдение меры.

До этой же даты будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Важно сделать все, чтобы уберечь людей от опасности, подчеркнул Собянин.

Также до 29 ноября продлевается действие системы чек-ин для развлекательных заведений. Ежедневно в системе регистрируется 40 тысяч номеров телефонов, многие рестораны и гостиницы присоединились к ней добровольно. Это позволяет оперативно оповещать москвичей, что они могли контактировать с носителями коронавируса, пояснил Собянин.

Несмотря на положительную тенденцию, следить за соблюдением масочно-перчаточного режима будут строго. Важно сохранить наметившийся позитивный тренд, обратился мэр к горожанам.

Автор: 28 октября 2020, 20:43 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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