Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса Последние новости на 22 октября

Топ новостей

"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике
партнеры
Четверг
22 октября
Лента новостей
23:56
Малышева назвала продукты-спасение от тяжелой формы COVID-19
21:47
Эксперт: Лукашенко может прописать в новой Конституции отказ от Союзного государства
21:45
Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года
21:40
Подольская родила Преснякову третьего ребенка
21:29
Подарившая детей Галкину и Пугачевой суррогатная мать призналась в чувствах к двойняшкам
21:21
Полиция заинтересовалась информацией о раздаче отравленных масок в Подмосковье
20:54
"Меня не колышет": Путин отреагировал на санкции
20:49
Загруженность московских дорог достигла 9 баллов
20:20
Московский суд обязал Google восстановить доступ к фильму "Беслан"
19:48
Путин об отравлении Навального: Могли бы не выпускать
19:29
В Чебоксарах задержали жарившего сосиски на Вечном огне мужчину
18:36
Гузеева предрекла женщинам с "перекаченными" губами рождение страшных детей
17:21
Пронзительная речь сработала: судья смягчил приговор Ефремову
17:12
Овсиенко удалила соцсети после слухов о побоях и алкоголизме
17:10
Актриса Екатерина Вилкова показала окровавленную голову
17:09
Назван самый матерящийся город России
17:06
"Трагедия разделила мою жизнь на две части": пронзительная речь Ефремова в суде
16:48
В московской скорой помощи будет работать искусственный интеллект
16:27
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве
16:25
"Шикарно смотрятся": Агату Муцениеце сняли в объятиях звезды "Игры престолов"
16:20
Михаил Шац попал в больницу с опасной инфекцией
16:02
Не Скобцева: настоящая фамилия актрисы вскрылась только во время похорон
15:46
"За все в жизни надо отвечать": вляпавшимся в скандал Тарзану и Королевой стало плохо
15:44
"Вынудили шантажом": голливудский актер сделал шокирующее признание о растлении
15:42
Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью
15:41
Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль
15:11
Звезды "Дома-2" попали в страшную аварию: Закрутило, завертело
15:07
У осужденного Ефремова нашли целый букет болезней
15:04
Золотой состав "Улиц разбитых фонарей" вернется на экраны в новом проекте
14:40
Плохой знак: родственники нарушили традицию на похоронах Скобцевой
14:39
Из окна Следственного комитета в Москве выпал мужчина
14:37
Эксперт назвал условие вмешательства России в ситуацию в Киргизии
14:27
Утяшева довела народ до умиления реакцией после слухов об измене Воли
14:23
Складу мертвых тел в подвале коронавирусной больнице в Барнауле нашли объяснение
14:08
На Дальнем Востоке разлились нефтепродукты
14:05
Стало известно об уходе главы Минздрава на самоизоляцию из-за коронавируса
13:45
В Стамбуле упал самолет
13:44
Звезда "Игры престолов" впервые высказалась о беременности
13:31
Расставшийся с Асмус Харламов развлекся с красоткой из Little Big
13:25
В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией
13:25
На Банк Грузии совершили повторное нападение
13:22
"Ты заигралась": любовницу Тарзана публично приложили
13:03
Трасса под Челябинском встала из-за снега
13:00
Володин предложил направить допдоходы бюджета на транспорт в регионах
12:57
Журналист о последствиях ультиматума Тихановской: Будет новый круг насилия
12:46
Виторган высказался о драке с Богомоловым
12:45
Под Москвой студента из Камеруна обокрали на миллион рублей
12:31
Под окнами дома Зеленского прошли протесты
12:28
Паулина Андреева станет женой Александра Петрова
12:05
Харламов впервые о разводе с Асмус: Дочь до сих пор не знает
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обращался на "ты": вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко
Белорусов предупредили о подготовке в вооруженному подавлению протестов
Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом
Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль
"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало
"Наказывает Бог": обливший грязью Цымбалюк-Романовскую Конкин поплатился дочерью
Коронавирус
Малышева назвала продукты-спасение от тяжелой формы COVID-19

Малышева назвала продукты-спасение от тяжелой формы COVID-19

Елена Малышева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Несмотря на все усилия врачей и ученых, какой-либо панацеи от коронавируса пока не разработано. Самым верным способом защититься от КОВИДа специалисты считают укрепление иммунитета.
прочитано 404 раза

Знаменитая врач и телеведущая Елена Малышева напоминает, что в этом человеку могут помочь полезные продукты. Доктор убеждена, что если они и не спасут от заражения, то уж точно помогут предотвратить тяжелое течение заболевания. Об этом она рассказала в четверг в своем инстаграм-аккаунте.

ПО ТЕМЕ

Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Коронавирус в России сегодня требует от граждан придерживаться определенного рациона. В него Малышева советует включить три "суперпродукта" с высоким содержанием витамина D, селена и цинка. Специалист напомнила, что дефицит этих веществ зачастую приводит к тяжелой форме COVID-19.

Этими продуктами Елена Малышева считает печень трески, устрицы и бразильский орех. Телеврач отметила, что в печени трески содержится наибольшее количество витамина D, а сырые устрицы богаты цинком, который препятствует распространению коронавируса в клетках. Бразильский орех, в свою очередь, улучшает работу клеток организма, питающихся частицами вируса, а также уменьшает вероятность возникновения тромбов в сосудах, передает РИА "ФАН".

Ранее Малышева также предостерегла россиян от чрезмерного употребления яиц. Несмотря на то, что яйца очень полезны, они почти противопоказаны страдающим атеросклерозом. Содержащиеся в них вещества могут повысить риск возникновения тромбов в артериях, а также инфаркта.

Автор: 22 октября 2020, 23:56 Источник: РИА "ФАН" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гост
Ответить
И че-Только два продукта имеется в арсенале-печень трески и креветки Не будешь же каждый день есть эту печень-опротивет В лучшем случае один-два раза в неделю и все креветки тоже быстро ,надоедаютВобщем-принимайте просто в капсулах вит Д и все
Гость
Ответить
так все таки какие продукты надо употреблять кроме яиц
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко может прописать в новой Конституции отказ от Союзного государства
"Меня не колышет": Путин отреагировал на санкции
Путин об отравлении Навального: Могли бы не выпускать
Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль

Шоу-бизнес

Не Скобцева: настоящая фамилия актрисы вскрылась только во время похорон
"За все в жизни надо отвечать": вляпавшимся в скандал Тарзану и Королевой стало плохо
Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью
Звезды "Дома-2" попали в страшную аварию: Закрутило, завертело

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Гузеева предрекла женщинам с "перекаченными" губами рождение страшных детей

Очередной скандал в "Давай поженимся"
Шоу-бизнес

"Трагедия разделила мою жизнь на две части": пронзительная речь Ефремова в суде

Актер выступил с последним словом
Шоу-бизнес

Плохой знак: родственники нарушили традицию на похоронах Скобцевой

Артистку похоронят Новодевичьем кладбище
Шоу-бизнес

Михаил Шац попал в больницу с опасной инфекцией

Артист вышел на связь

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+