Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 октября 2020 года

Ситуация с коронавирусом в мире выглядит пугающей. Впрочем, каждая страна справляется по-разному. Например, Чехия ввела комендантский час вслед за Францией, гражданам рекомендовано не покидать дома без особой необходимости.

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