Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 октября 2020 года

В России власти стараются всеми силами избежать введения режима самоизоляции. Особенно этих мер боятся предприниматели, бизнес которых завязан на людях. Прошлый карантин не смогли пережить многие кафе и рестораны, а также офлайн магазины.
Владимир Путин в своем выступлении отметил, что пока что ограничения в нашей стране не планируются. Впрочем, эксперты предупреждают: если россияне и дальше продолжат наплевательски относиться к мерам предосторожности, больницы и госпитали могут не справиться с потоком больных.
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