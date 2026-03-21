Обычный утренний ритуал, который многие считают безобидным, на самом деле заставляет наш организм работать в режиме экстренной перегрузки.



Большинство из нас привыкли выбирать самый противный и громкий звук на телефоне, чтобы "точно не проспать" работу или учебу. Однако ученые выяснили, что такая стратегия ведет к печальным последствиям для психики и физического состояния. Вместо того чтобы набраться сил за ночь, человек получает мощный удар по внутренним органам в первые же секунды после открытия глаз.

Резкие и громкие звуки вызывают мгновенную стрессовую реакцию, которую медики сравнивают с сигналом об опасности. Организм просыпается в панике: пульс мгновенно учащается, а уровень гормона стресса кортизола взлетает до критических отметок.

В этот момент происходит странный сбой: ваше тело уже приняло вертикальное положение, а мозг просто отключается. Такое пробуждение может навредить вашему здоровью и подорвать нервную систему, если оно повторяется изо дня в день. Человек начинает страдать от снижения концентрации, хронической тревоги и постоянного ощущения разбитости, которое не проходит даже после нескольких чашек кофе.

Исследователи пришли к выводу, что секрет продуктивного дня кроется в плавности. Более мягкие и мелодичные сигналы работают совершенно иначе — они позволяют организму перейти из фазы сна в бодрствование без резкого скачка возбуждения.

Как правильно настроить звук в телефоне:

Выбирайте мелодии среднего темпа с постепенным нарастанием громкости.

Используйте ритмичные, но спокойные музыкальные композиции.

Избегайте резких "кричащих" звуков и сирен.

Благодаря такому подходу уровень кортизола остается в норме, и вы сохраняете естественный заряд энергии до самого вечера. Оказывается, секрет хорошего настроения и высокой работоспособности скрыт не в количестве сна, а в том, под какой звук вы открываете глаза. Потратьте минуту на смену рингтона сегодня, чтобы завтрашний день прошел без лишнего стресса.