"Прости меня, пожалуйста": расправившийся с бабушкой и братом пасынок Стаса Намина разрыдался в суде

В Мособлсуде разыгралась настоящая драма, когда обвиняемый в двойном убийстве внезапно упал на колени перед матерью.

Судебный процесс по делу о жестокой расправе в семье известного музыканта Стаса Намина подходит к финалу. Роман Ткаченко, которого обвиняют в убийстве собственной бабушки и сводного брата Артема Микояна, выступил с последним словом. В зале заседаний было не по себе даже бывалым юристам. В Мособлсуде разыгралась настоящая драма, когда обвиняемый в двойном убийстве внезапно упал на колени перед матерью.

Ткаченко плакал и не скрывал эмоций. Он повернулся к матери и отчиму, умоляя их о прощении.

"Мамуля, прости меня, пожалуйста, я не знаю, как так получилось", — говорил он сквозь рыдания.

Подсудимый утверждал, что у него не было никаких заранее продуманных мотивов. По его версии, на него просто "что-то нашло". Он признал вину полностью и заявил, что готов к любому, даже самому жесткому приговору. По словам Ткаченко, никакая тюрьма не станет для него таким наказанием, как память о содеянном, которая останется с ним навсегда.

Все произошло в деревне Крюково в октябре 2023 года. Следователи считают, что конфликт разгорелся из-за спора о продаже дома. Роман действовал методично: сначала он зарезал свою бабушку, пока та спала. После этого он сам позвонил 30-летнему брату Артему и заставил его приехать на место. Как только брат вошел в дом, Ткаченко убил и его. Только после этого он сам вызвал полицию.

Стас Намин, создатель легендарных групп "Парк Горького" и "Цветы", на суде держался жестко. Его отношение к пасынку было понятно еще в день трагедии. Музыкант прямо называл Романа "отморозком" и подчеркивал, что много лет не поддерживал с ним никакой связи. Намин заявил, что никогда не считал Ткаченко родственником и всегда знал, на что тот способен.

В конце своего выступления Роман Ткаченко пообещал, что, если когда-нибудь выйдет на свободу, посвятит жизнь добру и созиданию. Приговор будет оглашен в ближайшее время.

24 марта 2026, 11:48
Стас Намин. Youtube / @StasNaminCentreRus
