"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции

Известный телеврач Александр Мясников поделился результатами масштабного исследования, которое длилось почти полвека и доказало невероятную пользу самого популярного напитка в мире.



Многие до сих пор уверены, что кофе вредит сердцу или почкам. Но современная наука говорит совсем о другом. Доктор Мясников уже долгое время пытается донести эту мысль до пациентов, но постоянно сталкивается с глухой стеной недоверия.

Доктор привел данные свежей научной работы. Ученые наблюдали за огромной группой людей — больше 131 тысячи человек. Наблюдение шло рекордные 43 года. За это время врачи зафиксировали 11 тысяч случаев деменции. Результаты оказались поразительными и однозначными.

Выяснилось, что те, кто регулярно пил кофе с кофеином, гораздо реже страдали от старческого слабоумия. Кофеин буквально защищает клетки мозга и помогает сохранить память до глубокой старости. А вот кофе без кофеина такого мощного эффекта не дал.

Сам Мясников признается, что эта борьба за репутацию напитка выматывает.

"20 лет меня не слышат", — с горечью отмечает доктор.

По его словам, люди продолжают сомневаться и искать в кофе вред, хотя доказательств его пользы становится все больше. И это не просто личное мнение врача, а голые факты.

В своем посте Мясников прямо цитирует выводы ученых: "Более высокое потребление кофе с кофеином значительно ассоциировалось с более низким риском деменции". Похоже, это окончательная точка в многолетних спорах. Доктор призывает перестать верить мифам и начать заботиться о своем мозге уже сейчас. И хотя многие до сих пор скептически качают головой, цифры — вещь упрямая.

Если вы любите кофе, это отличная новость для вашего здоровья. Напиток не просто бодрит по утрам, но и выступает настоящим щитом против когнитивного распада.