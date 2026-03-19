Невеста Лепса раскрыла всю правду об их отношениях Тесты Валерия Чекалина госпитализирована в онкоцентр Игры Сонник

Топ новостей недели

Лента новостей

Четверг 19 марта

Дни.ру
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции

Известный телеврач Александр Мясников поделился результатами масштабного исследования, которое длилось почти полвека и доказало невероятную пользу самого популярного напитка в мире.

Многие до сих пор уверены, что кофе вредит сердцу или почкам. Но современная наука говорит совсем о другом. Доктор Мясников уже долгое время пытается донести эту мысль до пациентов, но постоянно сталкивается с глухой стеной недоверия.

Доктор привел данные свежей научной работы. Ученые наблюдали за огромной группой людей — больше 131 тысячи человек. Наблюдение шло рекордные 43 года. За это время врачи зафиксировали 11 тысяч случаев деменции. Результаты оказались поразительными и однозначными.

Выяснилось, что те, кто регулярно пил кофе с кофеином, гораздо реже страдали от старческого слабоумия. Кофеин буквально защищает клетки мозга и помогает сохранить память до глубокой старости. А вот кофе без кофеина такого мощного эффекта не дал.

Сам Мясников признается, что эта борьба за репутацию напитка выматывает.

"20 лет меня не слышат", — с горечью отмечает доктор.

По его словам, люди продолжают сомневаться и искать в кофе вред, хотя доказательств его пользы становится все больше. И это не просто личное мнение врача, а голые факты.

В своем посте Мясников прямо цитирует выводы ученых: "Более высокое потребление кофе с кофеином значительно ассоциировалось с более низким риском деменции". Похоже, это окончательная точка в многолетних спорах. Доктор призывает перестать верить мифам и начать заботиться о своем мозге уже сейчас. И хотя многие до сих пор скептически качают головой, цифры — вещь упрямая.

Если вы любите кофе, это отличная новость для вашего здоровья. Напиток не просто бодрит по утрам, но и выступает настоящим щитом против когнитивного распада.

Шоу-бизнес в Telegram

19 марта 2026, 12:45
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "Доктор Мясников"

Фоторепортаж

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма

По теме

Ничего не оставил: почему Баталов лишил старшую дочь денег

Старшая дочь Баталова наконец призналась, почему отец оставил ее без копейки и отдал все 500 миллионов младшей сестре. Вокруг наследства Алексея Баталова вечно ходят слухи.

Регина призналась, что ее тело не выдержало дикого ритма жизни. Регина Тодоренко всегда пыталась доказать всем, что она — суперженщина.

В столице разгорается нешуточный скандал из-за подпольного празднования 75-летия Аллы Пугачевой. Пока фанаты готовят тосты, общественники требуют закрыть мероприятие от греха подальше. 15 апреля в московском клубе "Огород" должен пройти фестиваль "Пугачевская весна".

В народном календаре этот день считается переломным: весна окончательно вступает в свои права, а старые традиции обещают невероятные перемены тем, кто знает один простой секрет. 19 марта наши предки отмечали праздник под названием Константиновы круги.

Известный телеврач Александр Мясников поделился в своем блоге любопытным фактом. Оказывается, привычные многим лекарства от холестерина имеют гораздо больше общего с пенициллином, чем мы привыкли думать. "Статины — двоюродные братья антибиотиков", — именно так доктор охарактеризовал эти препараты.

Выбор читателей

