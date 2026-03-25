Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиянБудущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян "20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции "Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании "Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра

Вторник 24 марта

15:14Выступление Долиной в Питере получило неожиданный финал: вот что случилось
Бросьте монетку в воду: как 25 марта притянуть в дом удачу и достаток на весь год

Бросьте монетку в воду: как 25 марта притянуть в дом удачу и достаток на весь год
Оказывается, обычный утренний туман и горсть семечек на подоконнике могут стать началом самой белой полосы в вашей жизни.

25 марта в народном календаре — день Феофана Прорульника. Это время, когда весна окончательно побеждает зиму, а лед на реках превращается в воду. Наши предки верили, что этот день буквально пропитан доброй энергией, и если правильно его встретить, то весь год пройдет как по маслу. Никакой магии, просто капелька внимания к природе и старым традициям, которые помогали людям веками.

Главным символом этого дня всегда была лошадь. Раньше говорили: если конь на Феофана здоров, то и работа в поле будет спориться. Чтобы защитить своих помощников от болезней и сглаза, хозяева проводили добрый обряд. Лошадей вели к чистым родникам и поили "серебряной" водой. Для этого на дно ведра заранее клали серебряную монету или кольцо. Считалось, что такая вода дарит силу и оберегает от любых бед. Даже если у вас нет коня, сегодня отличный повод выпить стакан чистой воды с утра и пожелать себе здоровья.

Оказывается, обычный утренний туман и горсть семечек на подоконнике могут стать началом самой белой полосы в вашей жизни. Если вы проснулись и увидели за окном густой туман, не спешите расстраиваться из-за серой погоды. На Феофана это самый лучший знак. В старину верили: туман в этот день обещает богатый урожай льна и конопли, из которых делали одежду и масло. Для современного человека это значит успех в делах и хорошую прибыль. Природа как бы подсказывает, что почва для ваших начинаний сейчас максимально плодородная.

Еще одна добрая традиция 25 марта — угощать птиц. Считалось, что именно они приносят настоящую весну на своих крыльях. Люди выходили на порог и рассыпали зерна или семечки льна, приглашая удачу в свой дом. Это простой жест заботы, который настраивает на позитивный лад. Покормите сегодня птиц в парке или на балконе, и вы заметите, как на душе станет теплее. Верили, что накормленная птица обязательно отблагодарит хозяев достатком и миром в семье.

Важно в этот день встать пораньше. Лень на Феофана была не в почете. Считалось, что тот, кто встретит рассвет за работой или в движении, будет удачлив во всех новых проектах. Также старались провести день в мире с близкими. Доброе слово, сказанное сегодня, возвращается вдвойне. Это время для созидания, легких мыслей и планирования будущего. Пусть этот весенний день станет для вас точкой отсчета для чего-то по-настоящему масштабного и радостного. Ведь весна — это всегда шанс начать все с чистого листа.

25 марта 2026, 00:38
Старые долги: как не стать финансовым заложником на Василису, 23 марта

Совершите это нехитрое действие 24 марта, чтобы получить гору денег

Вы все еще чистите зубы только один раз в день? Ученые рассказали чем это грозит

Вы все еще чистите зубы только один раз в день? Ученые рассказали чем это грозит
Вечерней гигиеной часто пренебрегают из-за усталости или лени. Многие чистят зубы только по утрам, чтобы освежить дыхание перед выходом из дома.

Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали

Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали
Чтобы дом не смогли отобрать, Максим Галкин* и Алла Пугачева пошли на неожиданный юридический шаг. Знаменитый замок в деревне Грязи уже давно стоит без хозяев.

Диеты больше не работают: Анна Семенович честно рассказала, как на самом деле сбросила лишние килограммы

Диеты больше не работают: Анна Семенович честно рассказала, как на самом деле сбросила лишние килограммы
Иногда причина лишнего веса кроется вовсе не в лени или переедании, а в сбое организма, о котором вы даже не подозреваете. Этой весной у Анны Семенович много поводов для радости: новая песня, клип и полное согласие с собой.

Лиза Арзамасова изменилась до неузнаваемости: что случилось со звездой "Папиных дочек"

Лиза Арзамасова изменилась до неузнаваемости: что случилось со звездой "Папиных дочек"
В сети активно обсуждают внешность Лизы Арзамасовой, чей нос на новых снимках кажется подписчикам слишком идеальным. Лиза Арзамасова недавно отметила свой 31-й день рождения.

"Прости меня, пожалуйста": расправившийся с бабушкой и братом пасынок Стаса Намина разрыдался в суде

"Прости меня, пожалуйста": расправившийся с бабушкой и братом пасынок Стаса Намина разрыдался в суде
В Мособлсуде разыгралась настоящая драма, когда обвиняемый в двойном убийстве внезапно упал на колени перед матерью. Судебный процесс по делу о жестокой расправе в семье известного музыканта Стаса Намина подходит к финалу.

24/03ВтрОмез – в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее 23/03ПндДопелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной Булановой 23/03ПндОдинокая домохозяйка в берете: почему Галкин* бросил больную Пугачеву одну на Кипре 23/03Пнд"Даже когда она молчит, она транслирует": Светлана Сурганова – о невероятной манкости Елены Яковлевой 23/03ПндХватит кормить аптеки: ваша поясница разваливается не от грыж, а именно от этого 23/03ПндСтарые долги: как не стать финансовым заложником на Василису, 23 марта