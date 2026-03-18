Выступление Долиной в Питере получило неожиданный финал: вот что случилось

Первый выход артистки на сцену в северной столице уже обсуждают в сети.



Лариса Долина закрывала большой джазовый фестиваль в Питере. Ее выход на сцену был финальным аккордом праздника. До этого все шло как по маслу: артистов представлял профессиональный конферансье, зал взрывался аплодисментами и никто не спешил уходить. Но перед самой Долиной микрофон взял саксофонист Игорь Бутман. Он долго общался с публикой, сорвал свои овации и только потом объявил Ларису Александровну.

Шоу началось, но реакция публики оказалась очень резкой. Прямо во время первой песни люди начали массово вставать со своих мест и тянуться к выходу. Больше полусотни человек покинули зал, не дожидаясь окончания даже первого номера.

Кто-то говорит, что зрители просто устали к концу фестиваля и спешили в гардероб, чтобы не стоять в очередях. Другие уверены, что дело в самой подаче или атмосфере вечера. В любом случае, пустые ряды прямо перед сценой выглядели, мягко говоря, неловко.

Конечно, преданные фанаты в зале остались. Они дослушали программу до самого конца и даже вручили певице несколько букетов. Но факт остается фактом: кадры с пустыми креслами и уходящими людьми стали главной темой для сплетен. Похоже, это возвращение в Питер вышло совсем не таким триумфальным, как планировалось.