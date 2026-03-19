"Пугачева как красная тряпка": в Москве пытаются сорвать закрытую вечеринку в честь дня рождения певицы

В столице разгорается нешуточный скандал из-за подпольного празднования 75-летия Аллы Пугачевой. Пока фанаты готовят тосты, общественники требуют закрыть мероприятие от греха подальше.

15 апреля в московском клубе "Огород" должен пройти фестиваль "Пугачевская весна". Его организуют самые преданные поклонники и друзья артистки. Самое интересное, что праздник решили сделать почти секретным: на сайте заведения информации нет, а столики бронируют только "для своих" через закрытые чаты. Сама виновница торжества сейчас живет на Кипре, но в Москве ее имя до сих пор вызывает бурю эмоций.

Почему праздник хотят отменить

Глава ФПБК Виталий Бородин уверен: допускать такое сборище нельзя. Он считает, что в нынешней ситуации любое упоминание певицы работает на раскол в обществе.

"Могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели, которые могут и подраться. С нашей стороны задача — таких вещей не допускать. Пугачева как красная тряпка. Многие требуют, чтобы ее убрали везде и больше не показывали. Поэтому к этому мероприятию нужно подходить ответственно. Лица, отвечающие за концерт, должны понимать, что он может навредить. Пугачевой самой нет, не дай Бог, какая-нибудь провокация случится, будут последствия. Мы переживаем за безопасность граждан", — заявил журналистам Бородин.

Общественник уже готовит обращение с требованием сорвать концерт. Он уверен, что на мероприятии может случиться любая провокация, которая перерастет в массовую драку. По мнению Бородина, организаторы просто не понимают, какой опасности подвергают людей, собирая их под знаменами уехавшей звезды.

Вечные бега: из Кипра в Болгарию

Сама виновница торжества в это время продолжает свои скитания по миру. После начала СВО Пугачева уехала из России вслед за мужем Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом). За четыре года она возвращалась домой всего пару раз — уладить дела и попрощаться с друзьями.

Сначала звездная семья осела в Израиле, но там задержаться не удалось. Потом был переезд на Кипр, где они живут сейчас. Однако и на острове им, похоже, не сидится. По последним данным, пара уже готовится к новому переезду — на этот раз в Болгарию. Постоянные сборы и жизнь на чемоданах стали для них нормой.

Пока Алла Борисовна обживается в Европе, в России не утихают споры: стоит ли вообще вспоминать о певице. Для одних она остается легендой, а для других — тем самым раздражителем. На чьей стороне окажется правда и состоится ли в итоге праздник — узнаем уже очень скоро.

*признан в России иностранным агентом.