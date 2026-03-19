Четверг 19 марта

09:20"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании
"Пугачева как красная тряпка": в Москве пытаются сорвать закрытую вечеринку в честь дня рождения певицы
В столице разгорается нешуточный скандал из-за подпольного празднования 75-летия Аллы Пугачевой. Пока фанаты готовят тосты, общественники требуют закрыть мероприятие от греха подальше.

15 апреля в московском клубе "Огород" должен пройти фестиваль "Пугачевская весна". Его организуют самые преданные поклонники и друзья артистки. Самое интересное, что праздник решили сделать почти секретным: на сайте заведения информации нет, а столики бронируют только "для своих" через закрытые чаты. Сама виновница торжества сейчас живет на Кипре, но в Москве ее имя до сих пор вызывает бурю эмоций.

Почему праздник хотят отменить

Глава ФПБК Виталий Бородин уверен: допускать такое сборище нельзя. Он считает, что в нынешней ситуации любое упоминание певицы работает на раскол в обществе.

"Могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели, которые могут и подраться. С нашей стороны задача — таких вещей не допускать. Пугачева как красная тряпка. Многие требуют, чтобы ее убрали везде и больше не показывали. Поэтому к этому мероприятию нужно подходить ответственно. Лица, отвечающие за концерт, должны понимать, что он может навредить. Пугачевой самой нет, не дай Бог, какая-нибудь провокация случится, будут последствия. Мы переживаем за безопасность граждан", — заявил журналистам Бородин.

Общественник уже готовит обращение с требованием сорвать концерт. Он уверен, что на мероприятии может случиться любая провокация, которая перерастет в массовую драку. По мнению Бородина, организаторы просто не понимают, какой опасности подвергают людей, собирая их под знаменами уехавшей звезды.

Вечные бега: из Кипра в Болгарию

Сама виновница торжества в это время продолжает свои скитания по миру. После начала СВО Пугачева уехала из России вслед за мужем Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом). За четыре года она возвращалась домой всего пару раз — уладить дела и попрощаться с друзьями.

Сначала звездная семья осела в Израиле, но там задержаться не удалось. Потом был переезд на Кипр, где они живут сейчас. Однако и на острове им, похоже, не сидится. По последним данным, пара уже готовится к новому переезду — на этот раз в Болгарию. Постоянные сборы и жизнь на чемоданах стали для них нормой.

Пока Алла Борисовна обживается в Европе, в России не утихают споры: стоит ли вообще вспоминать о певице. Для одних она остается легендой, а для других — тем самым раздражителем. На чьей стороне окажется правда и состоится ли в итоге праздник — узнаем уже очень скоро.

*признан в России иностранным агентом.

19 марта 2026, 10:29
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
В народном календаре этот день считается переломным: весна окончательно вступает в свои права, а старые традиции обещают невероятные перемены тем, кто знает один простой секрет. 19 марта наши предки отмечали праздник под названием Константиновы круги.

Известный телеврач Александр Мясников поделился в своем блоге любопытным фактом. Оказывается, привычные многим лекарства от холестерина имеют гораздо больше общего с пенициллином, чем мы привыкли думать. "Статины — двоюродные братья антибиотиков", — именно так доктор охарактеризовал эти препараты.

Первый выход артистки на сцену в северной столице уже обсуждают в сети. Лариса Долина закрывала большой джазовый фестиваль в Питере.

Многие годами глотают обезболивающее при первых признаках пульсирующей боли, даже не подозревая, что ключ к спасению находится в простом физическом контрасте. Мигрень — это не просто сильная головная боль, а состояние, которое способно полностью выключить человека из жизни на несколько часов или даже дней.

Многолетний конфликт между прославленным фигуристом и популярной ведущей вспыхнул с новой силой после того, как в прессу просочились подробности их личной неприязни. За кулисами ледовых шоу кипят страсти, которые порой оказываются намного горячее того, что видит зритель на экране.

