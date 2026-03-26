На регпортале Подмосковья оформили более 20,5 тыс. повторных свидетельств о ЗАГС

Жители Московской области подали свыше 20,5 тыс. заявлений на получение повторных документов о регистрации актов гражданского состояния через региональный портал госуслуг с начала года, сообщили в Мингосуправления региона.

В ведомстве напомнили, что услуга доступна в разделе «Гражданам» – «Документы» – «Личные». Срок предоставления составляет 30 календарных дней.

«Через портал можно получить повторные свидетельства о заключении или расторжении брака, рождении, смерти, смене имени, установлении отцовства, а также об усыновлении. Кроме того, услуга позволяет оформить справки, подтверждающие факт регистрации акта гражданского состояния», – говорится в сообщении подмосковного Мингосуправления.

Напомним, что государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства составляет 500 рублей, за справку – 350 рублей.