Деньги на ветер: 3 верных признака, что ваш витамин D3 – подделка

Многие даже не подозревают, что вместо укрепления иммунитета ежедневно принимают опасную смесь из дешевого технического масла и красителей.



Витамин D3 сегодня считается едва ли не самой популярной добавкой в мире. Его назначают и детям, и взрослым, особенно в холодное время года. Однако огромный спрос породил целую индустрию фальсификата. Маркетплейсы буквально завалены красивыми баночками, содержимое которых не имеет ничего общего со здоровьем. Помните, что покупка неоригинального препарата — это просто деньги на ветер. Мы выделили 3 верных признака, что ваш витамин D3 — подделка, помогут вам вовремя распознать обман.

Подозрительная упаковка и ошибки

Первое, на что стоит обратить внимание — это этикетка. Крупные производители тратят огромные суммы на качественную полиграфию. Если вы видите, что краска на банке стирается пальцем, текст выглядит размытым или буквы "пляшут", это первый повод насторожиться.

Особенно внимательно стоит читать описание состава. Мошенники часто допускают глупые орфографические ошибки в названиях компонентов. Если в тексте есть опечатки, перед вами гарантированный "самопал", сделанный в ближайшем подвале.

Защитная мембрана и содержимое

Когда вы открываете крышку, под ней обязательно должна быть герметичная защитная мембрана. У оригинальных препаратов она приклеена ровно и плотно, ее сложно оторвать без усилий. Если мембрана держится на "честном слове" или вообще отсутствует, такой препарат опасно даже брать в руки.

Рассмотрите и сами капсулы. В одной партии они должны быть идеально одинаковыми по размеру, форме и цвету. Если в банке лежат разные на вид таблетки или капсулы со странным, резким запахом — это явный признак подделки. Настоящий витамин D3 на масляной основе обычно почти не имеет запаха или пахнет очень слабо.

Слишком заманчивая цена

Качественное сырье для производства витаминов стоит дорого, к этому добавляются затраты на логистику и сертификацию. Если вы видите на сайте знакомый бренд по цене в два-три раза ниже рыночной, чудес не бывает. Скорее всего, продавец пытается быстро сбыть партию фальсификата.

Специалисты советуют приобретать добавки только в проверенных аптечных сетях или у официальных дистрибьюторов. Помните, что поддельные витамины могут вызвать серьезную аллергию или проблемы с печенью, поэтому экономия в пару сотен рублей может обернуться огромными тратами на лечение.