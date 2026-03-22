Деньги на ветер: 3 верных признака, что ваш витамин D3 – подделка

На концерте Долиной произошел конфуз Тесты В Москве готовят вечеринку в честь Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра "Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании "20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиянБудущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян

Лента новостей

Воскресенье 22 марта

12:55Деньги на ветер: 3 верных признака, что ваш витамин D3 – подделка 08:05Сорок птиц несут весну: какой тайный обряд 22 марта спасет ваш урожай 19:24Удача сама постучится в дверь: названы даты в апреле 2026 года, когда деньги и успех будут на вашей стороне 15:25Мозг просто отключается: такое пробуждение может навредить вашему здоровью и подорвать нервную систему 12:52Без квартиры и миллионов: эксперт объяснил, почему Лариса Долина никогда не увидит своих денег 08:50Принесите это в дом 21 марта, чтобы навсегда избавиться от болезней и бед 19:45Юрист раскрыл, что на самом деле ждет Лерчек после выхода из-под ареста 17:58Московская область примет форум по цифровизации коммунальной инфраструктуры 17:20Смерти больше некого бояться: ушел из жизни легендарный Чак Норрис 16:05Болезнь как приговор: почему больная онкологией Лерчек винит во всем следователей 14:28Смолов на скамье подсудимых: почему звезде футбола грозит реальный срок после роковой ночи в кафе 13:55Freedom Bank получил первый рейтинг от Moody’s 12:37"Она была рядом": Волочкова рассказала о поддержке Пугачевой во время операции 10:55Скандал в семье мэтра: борьба за наследство Градского приняла неожиданный поворот 09:38Эта ягода вмиг избавит от бессонницы: секрет крепкого сна, который скрывался в обычном стакане сока 01:36Приготовьте это сегодня, 20 марта, чтобы приманить достаток в дом: простой рецепт 19:10Грядет обнуление: что категорически нельзя делать в день весеннего равноденствия 20 марта 17:26"Был болезненным мальчиком": Марк Тишман честно рассказал о своих комплексах 15:17Ничего не оставил: почему Баталов лишил старшую дочь денег 13:50Собянин заявил о планах создания нового маршрута от Шелепихинского шоссе до СЗХ 13:45Московские компании поставляют широкую линейку товаров на рынок Беларуси 13:44Геология мифа: почему "вредные" материалы используют в промышленности? 13:18Страдающая Тодренко показала, что у нее в бюстгальтере 12:45"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции 10:29"Пугачева как красная тряпка": в Москве пытаются сорвать закрытую вечеринку в честь дня рождения певицы 09:33Счастье постучит в окно: какой забытый ритуал 19 марта притянет в дом достаток и радость 17:10"Статины – двоюродные братья антибиотиков": Мясников раскрыл неожиданную правду о популярных таблетках 15:14Выступление Долиной в Питере получило неожиданный финал: вот что случилось 14:01Какие продукты из Крыма можно приобрести в магазинах и на рынках Москвы 13:55Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" 13:48Быстро избавиться от мигрени можно без таблеток – понадобится всего две вещи 12:12"Это вызывает улыбку": Авербух ответил Галич на обвинения в жестокости 10:41Объявлено масштабное голосование за лучший гель для мытья посуды на Клео.ру 09:21"Я растворялась и спасала": Алферова призналась в горьких ошибках после известия о свадьбе Бероева 00:39Деньги будут липнуть к рукам: какой простой ритуал на 18 марта притянет богатство в дом 19:57Пора задуматься: врач назвала норму ночных походов в туалет для тех, кому за 55 18:55Что такое жизнь? Еще Лев Толстой объяснил это в одном неожиданном парадоксе 17:25ИИ-камеры взяли на контроль состояние 45 тысяч километров подмосковных дорог 15:28Жених Лерчек выступил с негодующим воплем из-за обвинений во лжи 13:39Нашла 175 миллионов: Лерчек неожиданно погасила долги на фоне борьбы с раком 12:18Тяжелые времена: опубликована карта профессий, которые первыми исчезнут из-за искусственного интеллекта 10:26Выбор сделан: названа лучшая сыворотка для сияния кожи, которая спасает от тусклости и сухости 09:40"Удар ниже пояса": Максим Галкин* ошарашил поклонниц неожиданным ракурсом на фото из спортзала 01:09Разоритесь и заболеете: страшное проклятие 17 марта настигнет каждого, кто отважится на покупку этого 22:49Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 18 марта по 18 апреля 19:24"Я просто не могу": певица Слава объявила об уходе со сцены на несколько лет 18:11"Обязательно родим еще парочку": Григорий Лепс ошарашил фанатов заявлением после расставания с Авророй Кибой 16:56Студенты ветеринарной академии проходят практику на ферме в Подмосковье 16:47 Собянин сообщил о сбитии 170-го БПЛА на подлете к Москве с полудня субботы 15:56Витамин B2 из молока и яиц помогает раку выживать: сенсационное открытие ученых
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Деньги на ветер: 3 верных признака, что ваш витамин D3 – подделка

101

Многие даже не подозревают, что вместо укрепления иммунитета ежедневно принимают опасную смесь из дешевого технического масла и красителей.

Витамин D3 сегодня считается едва ли не самой популярной добавкой в мире. Его назначают и детям, и взрослым, особенно в холодное время года. Однако огромный спрос породил целую индустрию фальсификата. Маркетплейсы буквально завалены красивыми баночками, содержимое которых не имеет ничего общего со здоровьем. Помните, что покупка неоригинального препарата — это просто деньги на ветер. Мы выделили 3 верных признака, что ваш витамин D3 — подделка, помогут вам вовремя распознать обман.

Подозрительная упаковка и ошибки

Первое, на что стоит обратить внимание — это этикетка. Крупные производители тратят огромные суммы на качественную полиграфию. Если вы видите, что краска на банке стирается пальцем, текст выглядит размытым или буквы "пляшут", это первый повод насторожиться.

Особенно внимательно стоит читать описание состава. Мошенники часто допускают глупые орфографические ошибки в названиях компонентов. Если в тексте есть опечатки, перед вами гарантированный "самопал", сделанный в ближайшем подвале.

Защитная мембрана и содержимое

Когда вы открываете крышку, под ней обязательно должна быть герметичная защитная мембрана. У оригинальных препаратов она приклеена ровно и плотно, ее сложно оторвать без усилий. Если мембрана держится на "честном слове" или вообще отсутствует, такой препарат опасно даже брать в руки.

Рассмотрите и сами капсулы. В одной партии они должны быть идеально одинаковыми по размеру, форме и цвету. Если в банке лежат разные на вид таблетки или капсулы со странным, резким запахом — это явный признак подделки. Настоящий витамин D3 на масляной основе обычно почти не имеет запаха или пахнет очень слабо.

Слишком заманчивая цена

Качественное сырье для производства витаминов стоит дорого, к этому добавляются затраты на логистику и сертификацию. Если вы видите на сайте знакомый бренд по цене в два-три раза ниже рыночной, чудес не бывает. Скорее всего, продавец пытается быстро сбыть партию фальсификата.

Специалисты советуют приобретать добавки только в проверенных аптечных сетях или у официальных дистрибьюторов. Помните, что поддельные витамины могут вызвать серьезную аллергию или проблемы с печенью, поэтому экономия в пару сотен рублей может обернуться огромными тратами на лечение.

Шоу-бизнес в Telegram

22 марта 2026, 12:55
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Витамин B2 из молока и яиц помогает раку выживать: сенсационное открытие ученых

Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться

Сорок птиц несут весну: какой тайный обряд 22 марта спасет ваш урожай

Если пропустить утреннюю выпечку в этот праздник, можно навлечь на свой огород сорок морозных ночей и остаться без хлеба. 22 марта — это Сороки, или день Сорока мучеников Севастийских.

Удача сама постучится в дверь: названы даты в апреле 2026 года, когда деньги и успех будут на вашей стороне

Ясновидящая Кажетта раскрыла астрологические секреты. Апрель 2026 года обещает быть насыщенным.

Мозг просто отключается: такое пробуждение может навредить вашему здоровью и подорвать нервную систему

Обычный утренний ритуал, который многие считают безобидным, на самом деле заставляет наш организм работать в режиме экстренной перегрузки. Большинство из нас привыкли выбирать самый противный и громкий звук на телефоне, чтобы "точно не проспать" работу или учебу.

Без квартиры и миллионов: эксперт объяснил, почему Лариса Долина никогда не увидит своих денег

Певица подала новый иск к мошенникам, но адвокат Станислав Вершинин уверен, что шансов реально вернуть 176 миллионов рублей почти нет. Лариса Долина снова идет в суд.

Принесите это в дом 21 марта, чтобы навсегда избавиться от болезней и бед

В этот день обычная верба может стать как вашим главным защитником, так и источником больших хлопот, если нарушить старинные запреты и полениться. На календаре 21 марта, и в народном календаре этот день прочно закрепился под названием Вербоносица.

Выбор читателей

21/03СбтПринесите это в дом 21 марта, чтобы навсегда избавиться от болезней и бед 20/03ПтнЮрист раскрыл, что на самом деле ждет Лерчек после выхода из-под ареста 20/03ПтнМосковская область примет форум по цифровизации коммунальной инфраструктуры 20/03ПтнСмолов на скамье подсудимых: почему звезде футбола грозит реальный срок после роковой ночи в кафе 20/03ПтнБолезнь как приговор: почему больная онкологией Лерчек винит во всем следователей 20/03ПтнСмерти больше некого бояться: ушел из жизни легендарный Чак Норрис