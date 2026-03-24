Жители Подмосковья за месяц купили более 31 млн литров молока и кефира

По данным областного ведомства, большая часть продукции на прилавках региона произведена непосредственно на территории Подмосковья.
«Короткие логистические цепочки позволяют сохранять свежесть товаров, а региональные производители обеспечивают высокое качество»,
– говорится в сообщении Минсельхозпрода Московской области.
В ведомстве также напомнили, что молочная продукция служит источником кальция, белка, витаминов группы B и других незаменимых питательных веществ.
Регулярное употребление молока, кефира, творога, сметаны и сливочного масла способствует нормализации работы пищеварительной системы, укреплению костной ткани и поддержанию общего тонуса организма, подытожили в областном Минсельхозпроде.