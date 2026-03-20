Юрист раскрыл, что на самом деле ждет Лерчек после выхода из-под ареста

Адвокат Станислав Вершинин рассказал, какие сценарии готовят следователи для тяжелобольной блогерши.



Валерия Чекалина наконец-то на свободе, но радости в этом мало. В середине марта 2026 года она закрыла огромный долг перед налоговой — почти 176 миллионов рублей. Сразу после этого Гагаринский суд Москвы изменил ей меру пресечения. Домашний арест сняли, заменив его на запрет определенных действий. Теперь Валерия может выходить из дома, чтобы лечить рак четвертой стадии и водить детей в сад. Но адвокат Станислав Вершинин предупреждает: это вовсе не конец истории.

Сейчас многие гадают, что на самом деле ждет Лерчек после выхода из-под ареста. Юридически ситуация зависла. Уголовное дело приостановили по статье 253 УПК РФ. Это значит, что следователи просто отошли в сторону, пока врачи пытаются спасти блогершу. Но как только состояние Валерии стабилизируется, машина правосудия закрутится снова. Если лечение поможет и Лерчек сможет участвовать в заседаниях, ее позовут в суд в тот же день.

Для Чекалиной это страшная ситуация. С одной стороны, все хотят выздоровления. С другой — победа над болезнью автоматически возвращает ее на скамью подсудимых по делу о выводе 250 миллионов за границу. Признание вины и уплата налогов могут смягчить приговор, но не отменяют его полностью. Пока что Лерчек получила лишь право на нормальную медицинскую помощь, за которую она буквально заплатила миллионами.

Проблемы с законом тянутся за семьей Чекалиных уже три года. Все началось в 2023-м с неуплаты налогов на 311 миллионов. Потом добавилось обвинение в отмывании денег. За это время блогеры успели выплатить огромные штрафы, потерять бизнес и даже развестись. Валерия и Артем долго изображали счастливую семью, но уголовные дела разрушили этот фасад. Сейчас у Валерии четверо детей, младший из которых родился в феврале 2026 года. Теперь ее главная цель — выжить ради них, хотя следователи по-прежнему ждут своего часа.