Не нужны никакие гаджеты: чтобы хорошо выспаться, нужно просто делать это

Лишний контроль за сном может превратить вашу жизнь в бесконечный стресс.



Почти каждый второй сегодня засыпает с датчиками на руке. Мы хотим знать все: сколько спали, как глубоко и почему проснулись в три часа ночи. Кажется, что цифры на экране помогут стать здоровее. Но ученые из Бергенского университета в Норвегии выяснили пугающие детали, сообщает RidLife. Они опросили тысячу человек и поняли, что гаджеты часто делают только хуже.

Около половины опрошенных пользуется приложениями для отслеживания сна. Да, многие получают полезную информацию. Но есть и обратная сторона. Каждый шестой пользователь признался, что стал тревожиться из-за своего отдыха гораздо сильнее. И это не просто легкое беспокойство. Ученые предупреждают: лишний контроль за сном может превратить вашу жизнь в бесконечный стресс. Это состояние называют ортосомнией. Человек так сильно хочет "идеальных" показателей на графике, что в итоге вообще перестает нормально отдыхать.

Вместо того чтобы спать, люди мучаются вопросами: "Почему сегодня фаза глубокого сна короче? Достаточно ли я восстановился?". Особенно плохо приходится тем, у кого и так есть проблемы. Для них негативный отчет в телефоне становится настоящим ударом. Хокон Лундекувам Берге, автор исследования, говорит, что молодые люди страдают чаще всего. Они доверяют технологиям, а те в ответ заставляют их нервничать и лишают покоя.

Чтобы выспаться, не нужны дорогие браслеты. Нужно просто слушать себя. Ложитесь в кровать, только когда реально хотите спать. Если сна нет, не заставляйте себя лежать и смотреть в потолок. Это только закрепляет привычку нервничать в постели. Лучше встать, почитать бумажную книгу или послушать тихую музыку, пока не почувствуете усталость. Кровать должна ассоциироваться только с отдыхом.

Уберите смартфоны подальше за час до сна. Синий свет от экрана мешает выработке мелатонина. Мозгу нужны четкие сигналы, что пора отдыхать. Придумайте простой ритуал: проветривание, чистка зубов или стакан воды в одно и то же время. И не забывайте про дневной свет. Чем больше вы гуляете на солнце днем и двигаетесь, тем легче организму будет уснуть ночью.

Плохой сон бьет не только по настроению. Ученые из Ноттингема нашли связь между недосыпом и верой в теории заговора. Когда мы не высыпаемся, мозг работает хуже и начинает верить во всякую ерунду. Так что выключайте свои трекеры, перестаньте гнаться за идеальными графиками и просто дайте себе отдохнуть. Реальное самочувствие важнее, чем отчет в смартфоне.