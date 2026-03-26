На концерте Долиной произошел конфуз Тесты В Москве готовят вечеринку в честь Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Лента новостей

Четверг 26 марта

09:32Стало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Стало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену

311

Об этом заявил Никита Михалков на встрече в Кремле.

История Михаила Ефремова, которая казалась окончательно завершенной после трагического ДТП в центре Москвы, получила неожиданное продолжение. Актер, чье имя последние годы ассоциировалось только с судебными хрониками и колонией, снова оказался в центре внимания театральной публики. Накануне он вышел на подмостки в спектакле театральной мастерской "12" Никиты Михалкова. Это был его первый выход к зрителям за долгие пять лет, и зал встретил его с особым чувством.

Многие уже и не надеялись увидеть артиста в деле. Трагедия 2020 года, когда пьяный Ефремов на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу, стоила жизни человеку. Суд был суровым — восемь лет лишения свободы. Казалось, что на карьере и жизни поставлен крест. Однако примерное поведение и искреннее раскаяние помогли актеру выйти из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

О возвращении легенды на сцену заговорили на самом высоком уровне. На заседании Совета по культуре Никита Михалков не стал скрывать радости и прямо обратился к президенту.

"Именно благодаря Вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов", — заявил Никита Михалков на встрече в Кремле.

Эти слова прозвучали как признание того, что второй шанс для артиста стал возможен при поддержке руководства страны. Режиссер подчеркнул, что Ефремов полон сил и готов работать дальше, несмотря на все пережитое.

Михалков также пригласил главу государства лично оценить игру актера. Он предложил посмотреть постановку, в которой Михаил играет вместе с его дочерью Анной. Для самого Ефремова это возвращение — не просто работа, а способ искупить вину перед обществом и самим собой через творчество. Театральные критики уже гадают, сможет ли он вернуть былую популярность, но сам факт его появления на сцене стал главным событием культурной жизни.

Многие задаются вопросом, как публика примет артиста после всего случившегося. Но первый спектакль показал, что зритель готов сопереживать таланту, даже если за плечами у него тяжелое прошлое. Для Ефремова это начало новой главы, где вместо решеток — свет софитов, а вместо тюремных будней — репетиции и овации. Главное теперь — не растерять этот кредит доверия, который ему выдали и коллеги, и руководство страны. Похоже, что время искупления плавно переходит в стадию созидания.

Шоу-бизнес в Telegram

26 марта 2026, 09:32
Михаил Ефремов. Фото: кадр из фильма "Процесс"
Kremlin.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Выбор читателей

