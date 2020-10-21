Врач скорой рассказал об условиях выезда кареты к больному COVID-19

Главный врач станции скорой помощи в Екатеринбурге Игорь Пушкарев пояснил, почему медики не ездят по всем адресам, откуда поступили сообщения о симптомах заражения COVID-19. По словам медика, бригады выезжают только в экстренных случаях.

Критериями экстренного случая являются температура тела выше 38,5 градусов, не спадающая в течение трех дней, а также частота дыхания более 22 тактов в минуту. Кроме того, врачи обязательно приедут к гражданам, находящимся в группе риска: тем, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания, которые могут серьезно усугубить ситуацию, сообщает Ura.ru.