Удача сама постучится в дверь: названы даты в апреле 2026 года, когда деньги и успех будут на вашей стороне

Ясновидящая Кажетта раскрыла астрологические секреты.

Апрель 2026 года обещает быть насыщенным. Будет много смен фаз луны и переходов планет. Но среди всей этой суеты есть конкретные дни, когда все получится само собой. Если заранее знать эти даты, можно легко обойти преграды и выстроить себе идеальный график.

Начало апреля

Первые числа месяца пройдут на фоне растущей луны. Энергии будет много, поэтому 1 апреля отлично подходит для новых идей и знакомств. Но уже 2 апреля случится полнолуние. Это пиковый момент, после которого нужно сбавить обороты. С 3 апреля лучше ничего не начинать, а просто наводить порядок.

На этом фоне выделяется 4 апреля. Считается, что в этот день "Удача сама постучится в дверь", потому что в голове появится ясность. Это лучшее время, чтобы раздать долги и закрыть висящие проекты. Так вы освободите место для будущего успеха.

Середина месяца

Многие боятся ретроградного Меркурия из-за путаницы в делах. Но к 8 и 9 апреля все проблемы закончатся. Влияние планеты уйдет, и дела снова пойдут как по маслу.

В эти даты, 8 и 9 апреля, нужно планировать самые важные переговоры и оформление документов. Если вы долго откладывали сложный разговор или покупку техники, делайте это сейчас. Планеты добавят вам смелости, и решения будут приниматься легко.

Финал апреля

17 апреля — новолуние. Это точка перезагрузки. Сразу после него, 19 апреля, начнется мощный прилив сил. Этот день считается одним из самых сильных в месяце. Он подходит для любых финансовых решений и серьезных переговоров.

А с 20 апреля Солнце перейдет в знак Тельца. Этот знак любит стабильность и деньги. Наступает отличное время, чтобы заняться бюджетом или продумать крупные покупки. Самыми удачными днями в конце месяца станут 23 и 27 апреля. Особенно выделите 27 число — это время для активных действий, которые закрепят ваш успех надолго.