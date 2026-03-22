Если пропустить утреннюю выпечку в этот праздник, можно навлечь на свой огород сорок морозных ночей и остаться без хлеба.



22 марта — это Сороки, или день Сорока мучеников Севастийских. В народном сознании этот праздник прочно связан с прилетом птиц. Говорили, что в этот день из-за моря возвращаются сорок разных птичьих стай, и первая из них — жаворонки. Это был ключевой день для каждого, кто кормится от земли. Люди верили: "Сорок птиц несут весну: какой тайный обряд 22 марта спасет ваш урожай". И обряд этот заключался в выпекании специальных птичек из теста, которые должны были "выкликать" тепло и плодородие.

Исторически день посвящен памяти сорока воинов-христиан, которые проявили невероятную стойкость. Но в деревнях этот день стал радостным праздником встречи. Дети привязывали бумажных или испеченных птиц к палкам, выбегали на пригорки и кричали заклички. Они звали весну, просили ее прийти с радостью и хлебом. Это создавало атмосферу общего праздника, где каждый чувствовал свою причастность к пробуждению мира.

Есть и погодные приметы на 22 марта. Если на Сороки тепло, то следующие сорок дней тоже будут теплыми. Если же ударил мороз, то весна будет капризной: днем будет таять, а ночью примораживать еще сорок раз. Если увидите в этот день скворца — значит, весна уже окончательно победила и заморозков больше не будет. Теперь вы знаете, как сорок птиц несут весну: какой тайный обряд 22 марта спасет ваш урожай и поможет пережить это сложное переходное время.