Старые долги: как не стать финансовым заложником на Василису, 23 марта

Сегодня талая вода обладает памятью, и если она попадет в ваш подпол, то вместе с сыростью в дом придут и старые долги.



На Василису, 23 марта, весенние воды становятся полноправными хозяевами на земле. Снег чернеет и превращается в ручьи. Святая Василиса в народной традиции считалась покровительницей вешних вод. Ей молились, чтобы вода не затопила дома и погреба. Существовала поговорка: "Вода дырочку найдет". Это касалось и бытовых дел, и душевного состояния. Вода сегодня считается символом очищения, но только если она под контролем.

Крестьяне в этот день выходили во двор с лопатами и пробивали канавки для отвода воды от крыльца и подпола. Считалось, что если вода попадет в погреб именно сегодня, то все запасы испортятся, а в семье начнутся денежные трудности. Утонуть в проблемах означало погрязнуть в долгах и мелких неурядицах, которые липнут друг к другу как талый мартовский снег. Поэтому порядок на участке был делом первостепенной важности. Если вы живете в квартире, проверьте сантехнику — в этот день любая протечка считается дурным знаком.

По церковному календарю 23 марта поминают мучеников Коринфских, среди которых была и Василиса. В народе ее наделили способностью наделять весенние ручьи памятью и силой. Считалось, что вода сегодня может смыть все плохое, если выйти на улицу и умыться первым ручьем. Но только если он чистый и бежит по траве, а не по дороге. Это простое действие помогало снять зимнюю усталость и "открыть" глаза на новые возможности.

Главная примета дня: если небо 23 марта имеет ярко-синий оттенок, то скоро пойдет теплый весенний дождь. А если из малинника слышно пение птиц, то пора готовить снасти — рыбалка в этом году будет очень удачной. И не забудьте надеть сегодня что-нибудь синее. Наши предки верили, что этот цвет защищает от дурного глаза воды и помогает сохранить ясность ума, когда вокруг все тает и течет.