Принесите это в дом 21 марта, чтобы навсегда избавиться от болезней и бед

Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиянБудущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян "20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции "Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании "Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра

08:50Принесите это в дом 21 марта, чтобы навсегда избавиться от болезней и бед 19:45Юрист раскрыл, что на самом деле ждет Лерчек после выхода из-под ареста 17:58Московская область примет форум по цифровизации коммунальной инфраструктуры 17:20Смерти больше некого бояться: ушел из жизни легендарный Чак Норрис 16:05Болезнь как приговор: почему больная онкологией Лерчек винит во всем следователей 14:28Смолов на скамье подсудимых: почему звезде футбола грозит реальный срок после роковой ночи в кафе 13:55Freedom Bank получил первый рейтинг от Moody’s 12:37"Она была рядом": Волочкова рассказала о поддержке Пугачевой во время операции 10:55Скандал в семье мэтра: борьба за наследство Градского приняла неожиданный поворот 09:38Эта ягода вмиг избавит от бессонницы: секрет крепкого сна, который скрывался в обычном стакане сока 01:36Приготовьте это сегодня, 20 марта, чтобы приманить достаток в дом: простой рецепт 19:10Грядет обнуление: что категорически нельзя делать в день весеннего равноденствия 20 марта 17:26"Был болезненным мальчиком": Марк Тишман честно рассказал о своих комплексах 15:17Ничего не оставил: почему Баталов лишил старшую дочь денег 13:50Собянин заявил о планах создания нового маршрута от Шелепихинского шоссе до СЗХ 13:45Московские компании поставляют широкую линейку товаров на рынок Беларуси 13:44Геология мифа: почему "вредные" материалы используют в промышленности? 13:18Страдающая Тодренко показала, что у нее в бюстгальтере 12:45"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции 10:29"Пугачева как красная тряпка": в Москве пытаются сорвать закрытую вечеринку в честь дня рождения певицы 09:33Счастье постучит в окно: какой забытый ритуал 19 марта притянет в дом достаток и радость 17:10"Статины – двоюродные братья антибиотиков": Мясников раскрыл неожиданную правду о популярных таблетках 15:14Выступление Долиной в Питере получило неожиданный финал: вот что случилось 14:01Какие продукты из Крыма можно приобрести в магазинах и на рынках Москвы 13:55Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" 13:48Быстро избавиться от мигрени можно без таблеток – понадобится всего две вещи 12:12"Это вызывает улыбку": Авербух ответил Галич на обвинения в жестокости 10:41Объявлено масштабное голосование за лучший гель для мытья посуды на Клео.ру 09:21"Я растворялась и спасала": Алферова призналась в горьких ошибках после известия о свадьбе Бероева 00:39Деньги будут липнуть к рукам: какой простой ритуал на 18 марта притянет богатство в дом 19:57Пора задуматься: врач назвала норму ночных походов в туалет для тех, кому за 55 18:55Что такое жизнь? Еще Лев Толстой объяснил это в одном неожиданном парадоксе 17:25ИИ-камеры взяли на контроль состояние 45 тысяч километров подмосковных дорог 15:28Жених Лерчек выступил с негодующим воплем из-за обвинений во лжи 13:39Нашла 175 миллионов: Лерчек неожиданно погасила долги на фоне борьбы с раком 12:18Тяжелые времена: опубликована карта профессий, которые первыми исчезнут из-за искусственного интеллекта 10:26Выбор сделан: названа лучшая сыворотка для сияния кожи, которая спасает от тусклости и сухости 09:40"Удар ниже пояса": Максим Галкин* ошарашил поклонниц неожиданным ракурсом на фото из спортзала 01:09Разоритесь и заболеете: страшное проклятие 17 марта настигнет каждого, кто отважится на покупку этого 22:49Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 18 марта по 18 апреля 19:24"Я просто не могу": певица Слава объявила об уходе со сцены на несколько лет 18:11"Обязательно родим еще парочку": Григорий Лепс ошарашил фанатов заявлением после расставания с Авророй Кибой 16:56Студенты ветеринарной академии проходят практику на ферме в Подмосковье 16:47 Собянин сообщил о сбитии 170-го БПЛА на подлете к Москве с полудня субботы 15:56Витамин B2 из молока и яиц помогает раку выживать: сенсационное открытие ученых 13:53Дети узнали правду: ослепшая от рака Лерчек не пришла в суд 12:53Оставшаяся без жилья Лариса Долина снова пошла в суд из-за квартиры в Хамовниках 11:31"Шрамы на ногах начинали кровоточить": Дарья Блохина раскрыла жуткую правду о съемках сказки "Царевна-лягушка – 2" 11:21Фигура как 20 лет назад: как звезда "Отчаянных домохозяек" Джесси Меткалф снова стал секси 09:43Собянин сообщил об уничтожении за двое суток уже 159 БПЛА, атаковавших Москву
Принесите это в дом 21 марта, чтобы навсегда избавиться от болезней и бед

В этот день обычная верба может стать как вашим главным защитником, так и источником больших хлопот, если нарушить старинные запреты и полениться.

На календаре 21 марта, и в народном календаре этот день прочно закрепился под названием Вербоносица. К этому времени пушистые почки на вербе уже вовсю набухают, а в южных регионах дерево начинает цвести. Но вокруг этого растения всегда ходило много споров и даже страшилок. Верба считалась деревом магическим, способным как дать жизнь и здоровье, так и забрать их, если обращаться с ней неправильно.

Главное опасение стариков было связано с посадкой вербы. Считалось, что тот, кто посадит вербу 21 марта у себя под окном, "готовит себе заступ". Это означало, что когда дерево вырастет настолько, что из него можно будет вытесать лопату, человек может уйти из жизни. Поэтому в этот день вербу только приносили в дом в виде веток, но никогда не сажали в землю. Ветки ставили в вазы без воды, чтобы они дольше сохраняли свою силу и не пускали корни раньше времени. Принесенная в дом верба считалась спасением: она должна была выгнать из углов всю зимнюю тяжесть, болезни и ссоры.

21 марта нельзя сидеть сложа руки. Дело в том, что этот день считается границей между прошлым и будущим. Весна уже наступила, и природа ждет от человека ответного движения. Если провести этот день в лени или проваляться в кровати до полудня, то и весь год будет "пустым". Удача просто пройдет мимо того, кто не удосужился даже прибраться в своем жилище. Нужно было обязательно вымести весь сор из углов, причем делать это полагалось именно вербовым веником или хотя бы символически помахивать ветками вербы по стенам. Это помогало "вымести" бедность.

Исторически 21 марта связывали с почитанием святого Феофилакта. В церковном календаре это день памяти исповедника, который пострадал за веру. В народе же христианские смыслы тесно переплелись с бытовыми заботами. Это было время подготовки к серьезным полевым работам. Мужчины проверяли инвентарь, а женщины занимались "очищением" семейного очага.

Присматривались 21 марта и к погоде. Если облака плывут по небу высоко и очень быстро — это верный знак того, что лето будет теплым и без затяжных дождей. А если вдруг ударил мороз, то весна будет долгой, и торопиться с посадками в огороде не стоит. Но главное — ваше внутреннее состояние. Проведите этот день активно, выбросьте старые вещи и принесите в дом свежие ветки. Тогда вы сами поймете, почему верба в доме — беда или спасение: почему 21 марта нельзя сидеть сложа руки, знали наши прабабушки, и в этом совете до сих пор много смысла. Не упустите момент, когда природа дает вам шанс нажать кнопку перезагрузки в своей жизни.

Приготовьте это сегодня, 20 марта, чтобы приманить достаток в дом: простой рецепт

Счастье постучит в окно: какой забытый ритуал 19 марта притянет в дом достаток и радость

Юрист раскрыл, что на самом деле ждет Лерчек после выхода из-под ареста

Адвокат Станислав Вершинин рассказал, какие сценарии готовят следователи для тяжелобольной блогерши. Валерия Чекалина наконец-то на свободе, но радости в этом мало.

Смерти больше некого бояться: ушел из жизни легендарный Чак Норрис

Мир боевиков навсегда изменился сегодня. Сегодня, 20 марта 2026 года, пришли печальные новости, в которые сложно поверить.

Болезнь как приговор: почему больная онкологией Лерчек винит во всем следователей

Валерия Чекалина подала заявление в СК, обвинив силовиков в пытках и намеренном доведении ее до критического состояния здоровья. История блогерши Лерчек приняла пугающий оборот.

Смолов на скамье подсудимых: почему звезде футбола грозит реальный срок после роковой ночи в кафе

Один вечер в популярном заведении может закончиться для известного спортсмена тремя годами в колонии. По материалам Клео.

"Она была рядом": Волочкова рассказала о поддержке Пугачевой во время операции

Балерина призналась, что именно звонки Примадонны помогли ей встать на ноги и выйти на сцену спустя всего три недели после сложной хирургии. Анастасия Волочкова снова заставила всех говорить о себе.

19/03Чтв"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции 19/03Чтв"Пугачева как красная тряпка": в Москве пытаются сорвать закрытую вечеринку в честь дня рождения певицы 19/03ЧтвГрядет обнуление: что категорически нельзя делать в день весеннего равноденствия 20 марта 19/03ЧтвНичего не оставил: почему Баталов лишил старшую дочь денег 19/03ЧтвСтрадающая Тодренко показала, что у нее в бюстгальтере 19/03ЧтвСчастье постучит в окно: какой забытый ритуал 19 марта притянет в дом достаток и радость