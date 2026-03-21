Принесите это в дом 21 марта, чтобы навсегда избавиться от болезней и бед

В этот день обычная верба может стать как вашим главным защитником, так и источником больших хлопот, если нарушить старинные запреты и полениться.



На календаре 21 марта, и в народном календаре этот день прочно закрепился под названием Вербоносица. К этому времени пушистые почки на вербе уже вовсю набухают, а в южных регионах дерево начинает цвести. Но вокруг этого растения всегда ходило много споров и даже страшилок. Верба считалась деревом магическим, способным как дать жизнь и здоровье, так и забрать их, если обращаться с ней неправильно.

Главное опасение стариков было связано с посадкой вербы. Считалось, что тот, кто посадит вербу 21 марта у себя под окном, "готовит себе заступ". Это означало, что когда дерево вырастет настолько, что из него можно будет вытесать лопату, человек может уйти из жизни. Поэтому в этот день вербу только приносили в дом в виде веток, но никогда не сажали в землю. Ветки ставили в вазы без воды, чтобы они дольше сохраняли свою силу и не пускали корни раньше времени. Принесенная в дом верба считалась спасением: она должна была выгнать из углов всю зимнюю тяжесть, болезни и ссоры.

21 марта нельзя сидеть сложа руки. Дело в том, что этот день считается границей между прошлым и будущим. Весна уже наступила, и природа ждет от человека ответного движения. Если провести этот день в лени или проваляться в кровати до полудня, то и весь год будет "пустым". Удача просто пройдет мимо того, кто не удосужился даже прибраться в своем жилище. Нужно было обязательно вымести весь сор из углов, причем делать это полагалось именно вербовым веником или хотя бы символически помахивать ветками вербы по стенам. Это помогало "вымести" бедность.

Исторически 21 марта связывали с почитанием святого Феофилакта. В церковном календаре это день памяти исповедника, который пострадал за веру. В народе же христианские смыслы тесно переплелись с бытовыми заботами. Это было время подготовки к серьезным полевым работам. Мужчины проверяли инвентарь, а женщины занимались "очищением" семейного очага.

Присматривались 21 марта и к погоде. Если облака плывут по небу высоко и очень быстро — это верный знак того, что лето будет теплым и без затяжных дождей. А если вдруг ударил мороз, то весна будет долгой, и торопиться с посадками в огороде не стоит. Но главное — ваше внутреннее состояние. Проведите этот день активно, выбросьте старые вещи и принесите в дом свежие ветки. Тогда вы сами поймете, почему верба в доме — беда или спасение: почему 21 марта нельзя сидеть сложа руки, знали наши прабабушки, и в этом совете до сих пор много смысла. Не упустите момент, когда природа дает вам шанс нажать кнопку перезагрузки в своей жизни.

