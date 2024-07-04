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Четверг 4 июля

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Собираем аптечку отпускника: как выбрать обезболивающее

Собираем аптечку отпускника: как выбрать обезболивающее
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Лето – это долгожданный сезон отпусков, когда многие из нас отправляются в путешествия и на отдых. Будь то походы в горы, отдых на пляже или экскурсии по городам, всегда стоит быть готовым к неожиданностям.

Одним из самых важных аспектов подготовки к отпуску является правильно собранная аптечка, в которой обязательно должно быть универсальное средство для снятия боли. Во время отдыха мы можем столкнуться с головной болью от перегрева на солнце, болью в мышцах после активного дня, внезапной зубной болью и другими неприятными ощущениями. Какое обезболивающее средство взять с собой на отдых?

НПВС – первая помощь при любой боли

Когда речь идет об обезболивающих средствах, важно выбрать наиболее универсальный и эффективный вариант. Препарат должен уметь унять боль, уменьшить воспаление, сбить жар. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) как раз то, что нужно. И именно их врачи, по статистике, рекомендуют пациентам чаще всего. НПВС помогают при головной боли, боли в спине, мышечной, зубной боли, при травмах и растяжениях и во многих других случаях. Преимущество НПВС по сравнению со стероидными средствами – отсутствие негативного влияния на иммунитет и обменные процессы в организме.

А принцип работы заключается в подавлении выработки ферментов циклооксигеназы (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), которые участвуют в синтезе простагландинов – веществ, вызывающих воспаление и боль. За счет этого уменьшается воспалительная реакция и болевые ощущения.

Плюсы НПВС:

1. Универсальность – подходят для лечения различных видов боли и воспалений.

2. Эффективность – быстро снимают болевые ощущения и уменьшают воспаление.

3. Доступность – широкий выбор препаратов различных форм (таблетки, мази, гели, свечи).

Есть у нестероидных противовоспалительных средств и недостатки. Главный – большинство НПВС могут повышать артериальное давление и увеличивать риск сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркты и инсульты. А потому, людям старшего возраста и тем, кто уже страдает от гипертонии к выбору обезболивающего нужно подходить с особой осторожностью. Как говорится – не навреди!

Как минимизировать риски при использовании НПВС?

Чтобы минимизировать побочные эффекты, среди которых также могут быть аллергические реакции, проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта и др., важно следовать рекомендациям по дозировке и продолжительности приема. А гипертоникам необходимо выбирать НПВС с максимально высоким профилем кардиобезопасности.

Наименьшие риски возникновения кардиоваскулярных осложнений в ходе клинических исследований показало средство напроксен. Клинические рекомендации «Рациональное применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в клинической практике», совместно подготовленные Ассоциацией ревматологов России, Российским обществом по изучению боли, Российской гастроэнтерологической ассоциацией, Российским кардиологическим обществом, Ассоциацией травматологов-ортопедов России, Ассоциацией междисциплинарной медицины и Российской ассоциацией паллиативной медицины прямо указывают, что этот препарат в меньшей степени «способствует дестабилизации артериальной гипертензии и не повышает риск гибели от кардиоваскулярных причин».

Рекомендации Елены Малышевой

Известный врач и телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рекомендует напроксен как лучший выбор для гипертоников. «В старшем возрасте всегда нужно брать в расчет, что у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Прежде всего, это гипертония! Подавляющее большинство безрецептурных таблеток от боли входят в группу нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Они почти все повышают артериальное давление. Специальные исследования были проведены, чтобы выяснить, какие лекарства не повышают давление, и только один препарат, она называется напроксен (это международное непатентованное название).Напроксен показал лучший сердечно-сосудистый спектр. В России он продается под названием «Новема», – пишет Малышева в своем ТГ-канале.

У «Новемы» есть специальная «ночная» форма. Это комбинация напроксена с дифенгидрамином – седативным компонентом. Дело в том, что хроническая или острая боль, которая мешает спать, может серьезно ухудшить качество жизни. Недостаток сна негативно влияет на здоровье, снижает иммунитет, увеличивает уровень стресса и лишь «разгоняет» боль.

Так что, где бы вы ни находились, помните, что НПВС являются важной частью любой аптечки, особенно в летний отпускной сезон. Следуя рекомендациям специалистов по правильному их использованию и учитывая индивидуальные особенности здоровья, вы сможет не только избавиться от боли и улучшить качество жизни, но и полноценно насладиться отпуском.

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4 июля 2024, 10:42
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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