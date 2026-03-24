Лиза Арзамасова изменилась до неузнаваемости: что случилось со звездой "Папиных дочек"

В сети активно обсуждают внешность Лизы Арзамасовой, чей нос на новых снимках кажется подписчикам слишком идеальным.



Лиза Арзамасова недавно отметила свой 31-й день рождения. Ее муж, Илья Авербух, выложил в соцсети несколько свежих кадров, чтобы публично поздравить супругу. Но вместо добрых пожеланий под постом разгорелись жаркие споры. Многие фанаты просто не узнали актрису. Людям показалось, что ее лицо сильно изменилось, а нос стал выглядеть как-то неестественно. Кто-то грешит на слишком усердный фотошоп или фильтры, а кто-то уверен — звезда снова легла под нож пластического хирурга.

Масла в огонь подлило видео, которое Лиза записала сама чуть позже. Там перемены видны еще отчетливее, и списать их на удачное освещение уже не получается. Поклонники "Папиных дочек" до сих пор помнят ее как ту самую серьезную девочку в очках, а теперь видят перед собой совсем другого человека.

Но если операция действительно была, то вряд ли Лиза пошла на нее просто ради моды. У актрисы уже давно тянется сложная история отношений с врачами. Она честно признавалась, что дважды делала ринопластику, и оба раза это были не капризы, а медицинская необходимость. Профессия у Лизы оказалась на редкость травмоопасной. Первый раз она серьезно ударилась лицом об лед во время участия в шоу "Ледниковый период". Травма была тяжелой, нос пострадал сильно, и без помощи хирургов восстановить его было просто невозможно.

Второй случай произошел прямо на театральных подмостках. Во время спектакля партнер Арзамасовой так неудачно и резко открыл тяжелую дверь, что удар пришелся точно в лицо актрисе. Снова перелом, снова больница и мучительное восстановление. Возможно, то, что фанаты видят сейчас — это просто результат очередного этапа лечения или исправления старых травм. В актерской среде такие операции часто становятся вынужденной мерой, чтобы можно было продолжать работать в кадре без грима в три слоя.

Сама Лиза пока никак не комментирует новые слухи. Она продолжает заниматься семьей и маленьким сыном, стараясь не реагировать на негатив в соцсетях. Конечно, публичность обязывает к безупречному виду, но и критика за любые изменения бывает беспощадной. В конце концов, это ее личное дело, как выглядеть и к каким врачам обращаться. Главное, чтобы сама актриса была довольна результатом и могла спокойно выходить на сцену. А споры в комментариях рано или поздно утихнут, как это обычно и бывает. Ведь за внешними переменами всегда стоит живой человек со своей историей.