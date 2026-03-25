Не лечится: врач рассказала, почему не все таблетки могут избавить от боли в горле

Многие годами ходят по врачам и сдают бесконечные анализы, но так и не находят реальную причину своего дискомфорта.



Знакомое чувство: в горле словно застрял комок, глотать неудобно, а дыхание сбивается. Вы идете к лору, проверяете щитовидку, но врачи только разводят руками. Все в норме, а неприятное ощущение остается. Часто это происходит, когда возникает сильный конфликт между вашими желаниями и тем, что вы позволяете себе говорить вслух.

Психосоматолог Елена Вершинина обьясняет, что горло — это наш главный канал для общения. Через него мы заявляем о своих потребностях, выражаем мнение и защищаем личные границы. Но если вы привыкли молчать, чтобы никого не обидеть или избежать спора, напряжение копится внутри.

Этот комок — буквально клубок невысказанных чувств. Когда вы подавляете гнев, обиду или страх, тело реагирует физически. Мышцы гортани спазмируются, создавая то самое ощущение инородного тела. Вы можете литрами пить сиропы и брызгать дорогие антисептики, но они не принесут облегчения. Таблетки просто не умеют лечить подавленные эмоции.

Симптомы могут быть разными: осипший голос, кашель без простуды или постоянное першение. Часто к этому добавляется тревога и бессонница. Принцип "лучше промолчу" со временем превращается в хронический зажим. В теле срабатывает блок, который просто выключает вашу возможность нормально выражать себя. Это сильно портит жизнь и заставляет постоянно нервничать.

Что делать? Сначала обязательно изучите ситуацию с медицинской точки зрения. Нужно убедиться, что с гортанью и эндокринной системой все в порядке. Это важный момент, который нельзя пропускать. Если врачи подтвердили, что физических патологий нет, пора работать с психологическими причинами.

Важно научиться выстраивать границы и говорить о своих чувствах свободно. Не нужно ждать, пока "само пройдет". Вместе со специалистом можно освоить методики расслабления и убрать страх перед чужим мнением. Это помогает снять запрет на проявление эмоций и лучше чувствовать свое тело.

Чтобы дышать свободно, нужно перестать бояться своей индивидуальности. Действуйте с учетом своих желаний, а не только ради комфорта окружающих. Помните: когда вы разрешаете себе говорить правду, телу больше не нужно удерживать ее силой. Как только уходит внутренний страх, исчезает и физический зажим. Глотать становится легче, а голос звучит увереннее.