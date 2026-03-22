Все может пойти прахом: названы даты в апреле 2026 года, когда опасно принимать решения

Второй месяц весны обычно обещает обновление, но в этом году он приготовил несколько ловушек, которые могут испортить все планы.



Апрель 2026 года — это не время для безрассудных поступков. Астрологическая ситуация сложилась так, что в календаре появились точки напряжения. Если их игнорировать, можно совершить ошибки, которые придется исправлять годами. Ясновидящая Кажетта предупредила, что в этом месяце лучше сбавить темп и внимательно смотреть под ноги.

Опасный "хвост" Меркурия

Многие думают, что если ретроградный Меркурий закончился в марте, то проблемы позади. Но это не так. Кажетта отмечает, что до 9 апреля будет тянуться "теневой период". Планета только возвращается к нормальной скорости, поэтому старые сбои продолжат портить жизнь.

В первой декаде месяца все может пойти прахом, если вы решите подписать важный контракт или купить дорогую технику. Недоразумения, путаница в документах и поломки будут случаться на каждом шагу. Сейчас лучше доделывать старое, а серьезные переговоры перенести на середину месяца.

Эмоциональные качели на Полнолуние

2 апреля нас ждет Полнолуние в знаке Весов. Кажетта советует в этот день вообще не выяснять отношения. Эмоции будут зашкаливать, а объективность пропадет. Люди станут острее реагировать на любые слова, поэтому поссориться в этот день легче легкого.

Но это не единственная сложная дата. 10, 17 и 24 апреля тоже будут напряженными. Вблизи этих дней не стоит форсировать события. Если чувствуете давление или сомнения, просто возьмите паузу. Решения, принятые на эмоциях, в эти даты редко бывают удачными.

Тряска в конце месяца: переход Урана

Самое странное время начнется в конце апреля. 26 числа Уран переходит в знак Близнецов. Это событие задает тон на годы вперед, но сами дни вокруг перехода — с 24 по 28 апреля — будут крайне нестабильными.

Кажетта предупреждает: в этот период старые правила уже не работают, а новые еще не придумали. Возможны неожиданные новости, сбои в связи и общее ощущение неопределенности. Не принимайте в эти дни судьбоносных решений о переезде или смене работы. Лучше просто наблюдайте со стороны — скоро все встанет на свои места.

В целом апрель требует осторожности. Главное — не спешить в первой декаде, следить за настроением в середине месяца и не паниковать в конце. Тогда "все может пойти прахом" останется лишь заголовком, а не реальностью вашей жизни.