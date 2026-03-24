Вторник 24 марта

Бюджеты не спасли: как Хабенский и камерная драма обошли исторические блокбастеры на премии "Ника"

На главной кинопремии страны стало ясно, что искренность в кадре ценится выше дорогих декораций и спецэффектов.

В Театре Моссовета прошла церемония вручения премии "Ника". Это событие собрало всех: от легенд советского экрана до молодых артистов. Обстановка была рабочей, без лишнего пафоса, но интрига сохранялась до самого финала, сообщает Клео.ру.

Одной из центральных новостей стала победа Светланы Крючковой. Ее признали лучшей актрисой за роль в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки". Ее героиня — женщина, которая сохранила внутренний свет и умеет принимать людей такими, какие они есть. К сожалению, сама Светлана Николаевна на церемонию приехать не смогла. Награду за нее получал режиссер Андрей Зайцев. Несмотря на то что в списке номинантов были Юлия Снигирь и Дарья Екамасова, жюри выбрало именно эту глубокую и человечную работу.

В мужской номинации конкуренция была еще острее. Константину Хабенскому пришлось соревноваться с Сергеем Безруковым и Юрой Борисовым. В итоге Хабенский забрал статуэтку за роль в картине "Здесь был Юра". Его персонаж — человек с необычным восприятием мира, который становится опорой для окружающих. Со сцены актер говорил прямо и без прикрас. Он назвал фильм по-настоящему патриотичным и "про людей". По мнению Хабенского, такие истории сейчас жизненно необходимы зрителю.

Самый большой сюрприз жюри приберегло под конец вечера. В категории "Лучший фильм" были представлены масштабные и дорогие проекты об Александре Пушкине и Лермонтове. Казалось бы, исторический размах и большие вложения должны были обеспечить победу. Но главный приз неожиданно ушел фильму "Ветер" режиссера Сергея Члиянца.

Вчера на главной кинопремии страны стало ясно, что искренность в кадре ценится выше дорогих декораций и спецэффектов. Это решение жюри многие назвали знаковым. Оно показывает, что профессиональное сообщество устало от внешнего блеска и ищет в кино живой разговор.

"Ника" в этот раз стала не просто светским раутом, а серьезным заявлением о приоритетах в искусстве. Остается надеяться, что этот тренд на человечность сохранится и в следующем году. Ведь в конечном счете в кино мы ищем не спецэффекты, а самих себя.

24 марта 2026, 10:26
Константин Хабенский. Фото: Youtube / @Konstantin_Khabenskiy
Ведущая МУЗ ТВ встала в один ряд с американскими хип-хоп звездами

Омез – в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее

Известный доктор предупредил, что привычные таблетки от изжоги могут оказаться пустой тратой денег. Мы годами пьем одни и те же таблетки, когда в груди начинает печь или ноет желудок.

Совершите это нехитрое действие 24 марта, чтобы получить гору денег

В этот день сама природа подсказывает, как поймать удачу за хвост и обеспечить себе безбедную жизнь до следующей весны. Народный календарь называет 24 марта днем Ефима и Софрония, но в народе его ласково прозвали "Кукушечным днем".

Одинокая домохозяйка в берете: почему Галкин* бросил больную Пугачеву одну на Кипре

Пока Максим Галкин* строит из себя холостяка на гастролях, Алла Пугачева вынуждена передвигаться с тростью и в одиночку тянуть быт на Кипре. Прошло уже четыре года с тех пор, как Примадонна покинула Россию.

Не нужны никакие гаджеты: чтобы хорошо выспаться, нужно просто делать это

Лишний контроль за сном может превратить вашу жизнь в бесконечный стресс. Почти каждый второй сегодня засыпает с датчиками на руке.

Допелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной Булановой

Татьяна Буланова оказалась в больнице прямо во время гастрольного тура, и теперь врачи пытаются поставить ее на ноги. Новости о госпитализации любимицы миллионов прогремели как гром среди ясного неба.

