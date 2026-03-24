Бюджеты не спасли: как Хабенский и камерная драма обошли исторические блокбастеры на премии "Ника"

В Театре Моссовета прошла церемония вручения премии "Ника". Это событие собрало всех: от легенд советского экрана до молодых артистов. Обстановка была рабочей, без лишнего пафоса, но интрига сохранялась до самого финала, сообщает Клео.ру.

Одной из центральных новостей стала победа Светланы Крючковой. Ее признали лучшей актрисой за роль в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки". Ее героиня — женщина, которая сохранила внутренний свет и умеет принимать людей такими, какие они есть. К сожалению, сама Светлана Николаевна на церемонию приехать не смогла. Награду за нее получал режиссер Андрей Зайцев. Несмотря на то что в списке номинантов были Юлия Снигирь и Дарья Екамасова, жюри выбрало именно эту глубокую и человечную работу.

В мужской номинации конкуренция была еще острее. Константину Хабенскому пришлось соревноваться с Сергеем Безруковым и Юрой Борисовым. В итоге Хабенский забрал статуэтку за роль в картине "Здесь был Юра". Его персонаж — человек с необычным восприятием мира, который становится опорой для окружающих. Со сцены актер говорил прямо и без прикрас. Он назвал фильм по-настоящему патриотичным и "про людей". По мнению Хабенского, такие истории сейчас жизненно необходимы зрителю.

Самый большой сюрприз жюри приберегло под конец вечера. В категории "Лучший фильм" были представлены масштабные и дорогие проекты об Александре Пушкине и Лермонтове. Казалось бы, исторический размах и большие вложения должны были обеспечить победу. Но главный приз неожиданно ушел фильму "Ветер" режиссера Сергея Члиянца.

Вчера на главной кинопремии страны стало ясно, что искренность в кадре ценится выше дорогих декораций и спецэффектов. Это решение жюри многие назвали знаковым. Оно показывает, что профессиональное сообщество устало от внешнего блеска и ищет в кино живой разговор.

"Ника" в этот раз стала не просто светским раутом, а серьезным заявлением о приоритетах в искусстве. Остается надеяться, что этот тренд на человечность сохранится и в следующем году. Ведь в конечном счете в кино мы ищем не спецэффекты, а самих себя.